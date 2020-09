El sector de Espectáculos y Eventos afirma que está siendo "ignorado" por las administraciones a pesar de "ser seguro"

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de Espectáculos y Eventos ha afirmado que "estamos siendo ignorados" por las administraciones, entre otras cuestiones, con los planes de reactivación, a pesar de "demostrar que estamos ofreciendo seguridad" con las diferentes medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces, Luis Herrera, ha recordado que "fuimos el primer sector que se paralizó, y ahora nos tenemos que somos el último que vamos a retomar la actividad".

"Estamos viendo como se está intentando reactivar todos los sectores y el nuestro ha quedado ignorado, siendo el único que no entra en los planes de reactivación", algo que no se entiende porque "las pocas cosas que se han hecho se ha demostrado de manera responsable, con las medidas adecuadas, hasta el punto que no se han dado brotes en ningún concierto, en algún teatro o en algún cine, y estamos bastante castigados", ha lamentado.

Por ello, y para visibilizar su situación, han organizado unas protestas, este viernes, en una treintena de ciudades, entre las que se encuentra Logroño, bajo el lema 'Alerta Roja #HacemosEventos'. En la capital riojana se desarrollará a las 20,30 horas, en el Paseo del Espolón, si bien Herrera ha recordado que para asistir habrá que llevar un ticket, que se puede obtener, de forma gratuita, en https://alertarojaeventos.com/, ya que no se podrá acceder a la zona delimitida sin el mismo. Con esta fórmula "pulcra" de concentrarnos, "demostraremos que se pueden hacer las cosas bien, al igual que hacemos con los eventos que organizamos".

SITUACIÓN "LÍMITE"

En la concentración se va a leer un manifiesto en el que se recuerda que el sector aglutina a profesionales y empresas con un impacto directo

estimado en el tejido económico del 3,8 por ciento del PIB españoly es creador de 700.000 puestos de trabajo relacionados.

Apuntan que están viviendo una "situación límite, que, de no paliarse, supondrá la ruina de miles de familias, la imposibilidad de mantener el empleo y la inviabilidad futura de las empresas y de la

actividad de muchos profesionales".

Por ello, reclaman al Gobierno de España y a los Ministerios de Trabajo, Hacienda, Cultura y Deporte e Industria a tomar medidasurgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del sector, además de crear de forma inmediata una mesa sectorial que defina las necesidades del mismo, afectado por la estacionalidadeintermitencia de laactividad, dando prioridad a la regulaciónatravés de la negociación de un conveniocolectivosectorialdeámbito nacional.

Entre las medidas urgentes piden que se reconozca al sector entre "los principalmente afectados por la pandemia", la "reactivación inmediata de las agendas culturales y eventos de las administraciones públicas".

Además, solicitan ayudas para los trabajadores autónomos que pasan, entre otras, por la "prórroga de la prestación especial por cese de actividad, hasta sureactivación con una recuperación del cien por cien de aforos, a los que continuan con su actividad paraliza, con exención al cien por cien de la cuota del RETA".

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, se pide, como alguna de las medidas, que "durante el periodo de inactividad, y hasta que sereactive con una recuperación del cien por cien de los aforos, los trabajadores no verán consumido su derecho a prestaciones

y/o subsidios, teniéndose en cuenta el carácter retroactivo de estamedida desde el 14 de marzo del 2020", y el "reconocimiento de la actividad como intermitente y adopción de medidas legislativas referentes al régimen de cotización y protección social, permitiéndose la obtención automática de prestaciones de desempleo en cada periodo de inactividad que sucede entre contrato y contrato de trabajo una vez alcanzadas un número de

horas mínimas".

Para las empresas, recuperación de los ERTE "por fuerza mayor total con exención del cien por cien de las cotizaciones en seguridad social, hasta que sea posible trabajar con el cien por cien de los

aforos y mantener la prestación de todo el personal afectado por un ERTE en el 70 por ciento de la Base Reguladora", o la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para los ejercicios 2020 y 2021, y aplazamientos excepcionales sin garantías en deudas tributarias de cualquier cuantía, a 18 meses sin intereses".