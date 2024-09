Siete ovejas de la ganadería 'Campastros' de Nieva de Cameros sufren el ataque del lobo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete ovejas de la ganadería 'Campastros' de Nieva de Cameros sufrieon ayer el ataque del lobo, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad, que ha indicado que "a lo largo del verano han venido sufriendo diversos ataques con hasta 10 ovejas muertas por una situación que, de nuevo, se hace insostenible para quienes apuestan por la ganadería en Pueblos pequeños como modo de vida".

Ante ello, el Ayuntamiento de Nieva se pregunta "¿hasta cuándo?", porque "ya vale de promesas y de palabras; queremos hechos y, sobre todo, estar tranquilos de que las ganaderías pueden ser un verdadero modo de vida para familias que, como en este caso, son jóvenes ganaderos que han apostado por una manera concreta de desarrollar su futuro".

"No es justo y desde éste Ayuntamiento lo repetiremos hasta que la situación se revierta, que los lobos sigan perjudicando a quienes sostienen y sustentan nuestros montes, a quienes hacen una labor encomiable por la naturaleza y por el cuidado de nuestro medio ambiente y aquí no pasa nada", han asegurado.

Las ayudas 'a posteriori' "son escasas y no palían lo que el lobo mata y, además, llegan tarde y mal y ese es otro de los grandes problemas". La situación sigue igual por quienes "hicieron y no dijeron por un lado y por quienes dijeron pero no hicieron por el otro". "Es necesario y urgente que se tomen medidas ya para que nuestras ganaderas y ganaderos no tengan que seguir viviendo con la incertidumbre de "a ver cuántas ha matado hoy, con esa angustia permanente de ver como las administraciones competentes en la materia siguen sin responder a las demandas de quienes tienen un problema tan serio como preocupante de cara al futuro de la ganadería extensiva y del desarrollo de nuestros pueblos y aldeas", ha concluido el Ayuntamiento de Nieva.