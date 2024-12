Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios califica de "despropósito" las oposiciones a Policía Local de La Rioja

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPFF) califica de "despropósito" las oposiciones a Policía Local de La Rioja. En un comunicado, han recordado que "tras el malestar de buena parte de los opositores declarados No Aptos en el Test de Personalidad de la oposición para el ingreso en los cuerpos de policía local de La Rioja, ahora llega el turno de los aspirantes que superaron dicho proceso y que ahora mismo se encuentran realizando el Curso Básico, previo a su ingreso en los distintos cuerpos policiales".

Tras una academia lectiva de cuatro meses, los futuros policías "deberían prestar servicio en sus respectivos municipios, pero, aunque parezca una broma de mal gusto, la gran mayoría de ellos van a ser cesados/as de sus respectivas plazas de funcionarios durante 15 días, desde el 31 de diciembre hasta el 14 de enero. Posteriormente, el día 15 de enero serán nuevamente dados de alta, y desde ese día comenzara su fase de prácticas".

A la vista de "semejante despropósito", desde el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios, han alertado de una "situación que parece extraída de una película de los hermanos Marx". Que Ayuntamientos como el Logroño, que "dejó sin incorporar 16 plazas de policía a la última oposición y sufre una importante merma de efectivos, o el de Calahorra, que sufre la falta de efectivos unida a una elevada tasa de criminalidad, intenten echar balones fuera en una decisión que les compete, supone una falta de respeto a los futuros policías locales de La Rioja".

Todo ello, porque "una vez que los agentes estan en la academia, los agentes dependen de su respectivo ayuntamiento, con lo que serán sus respectivos alcaldes quienes los cesen para después volver a reincorporalos".

"No descubrimos nada nuevo, cuando afirmamos que muchas de las plantillas de Policía Local se encuentran con una merma importante de efectivos, algo que se solucionaría estableciendo convocatorias de carácter bienal".

Y es evidente que dejar a futuros policías en su casa durante 15 días "no tiene ningún sentido". Además, el problema se agrava, al existir municipios (Alfaro o Nájera, por ejemplo) que "no van a cesar a sus policías durante el periodo mencionado, por lo que habrá policías de una misma promoción con distinta antigüedad, suponiendo un problema futuro en caso de ascensos, movilidad, etc".

Por otra parte, "el impacto negativo sobre la seguridad ciudadana y los futuros policías es innegable, y con este tipo de decisiones solo se genera inseguridad, desmotivación y malestar".

Desde el SRPF, han criticado "con firmeza esta situación y exigimos a todos los municipios implicados una solución inmediata que garantice el respeto y la igualdad de condiciones para los futuros policías locales de La Rioja y que pasa por no cesar a ningún policía ni una décima de segundo".