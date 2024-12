SRPF exige al alcalde de Santo Domingo "que respete sentencias judiciales y ponga fin al acoso hacia sus funcionarios"

El Ayuntamiento "desafía al Tribunal Supremo, y estos hechos han acabado con Raúl Riaño investigado por desobediencia y prevaricación"

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha pedido al alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, "que respete las sentencias judiciales y ponga fin al acoso hacia sus funcionarios". Además, le recuerdan que el consistorio de la localidad "desafía al TS y estos hechos han acabado con el alcalde investigado por desobediencia y prevaricación".

Desde el sindicato recuerdan también que "está obligado a cumplir con la Ley y readmitir, a todos los efectos, a un policía local injustamente despedido".

En una nota de prensa explican que un policía local y delegado sindical del SRPF de Santo Domingo de la Calzada "fue despedido del servicio hace más de dos años y medio a causa de un expediente disciplinario". Éste fue anulado por el Tribunal Supremo el pasado 29 de mayo.

El sindicato recuerda que todas las sentencias, tras las apelaciones del Ayuntamiento, han sido ganadas por este policía.

El Ayuntamiento y, por competencia, el alcalde calceatense "eran condenados a cumplir de una vez por todas la sentencia, esto es, reincorporar a este agente de policía a su puesto de trabajo, y la devolución de todos los emolumentos no percibidos en estos más de dos años y medio transcurridos (sueldo -aproximadamente 100.000 euros no percibidos-, vacaciones, días de asuntos particulares, ayudas sociales, etc.) con los correspondientes intereses de demora".

"DESPRECIO ABSOLUTO A LA JUSTICIA"

"Pero en vez de cumplir con lo dictaminado por el Tribunal Supremo, y en un acto de desprecio absoluto a la justicia y al citado tribunal, el consistorio calceatense y su alcalde decidieron no cumplir la sentencia, motivo por el que el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF), en representación de este funcionario, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Fiscal por un delito de desobediencia y prevaricación.

Y como consecuencia de los hechos denunciados, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, "deberá prestar declaración, en calidad de investigado, ante el juzgado nº1 de Haro el próximo 16 de enero de 2025.

Paralelamente, "y en un desesperado intento de Riaño por evitar que recayese sobre él la ejecución forzosa de sentencia por parte del juez magistrado de lo contencioso administrativo de Logroño, resolvió in extremis hace unos días una reincorporación provisional surrealista y bochornosa para este funcionario".

Y en connivencia con un informe del jefe accidental de policía, Enrique Altuzarra, "ordenaba a este agente llevar a cabo funciones de ayudante de conserje, sin uniforme, y sin arma reglamentaria, algo que SRPF condena duramente".

Ademas de ser "una flagrante provocación y una burla al sistema judicial español y a los jueces, es humillante y vejatorio para este policía, algo que no sorprende teniendo en cuanta la política de acoso brutal que lleva soportando desde hace años por parte de ese ayuntamiento".

SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS OPORTUNAS

Y añaden que ya han sido tomadas las medidas oportunas. "El mismo día que requirieron al agente de policía para semejante atrocidad, fue interpuesta una incidencia en el cumplimiento de la sentencia, y el juez de lo contencioso administrativo, como era de esperar, suspendió la reincorporación".

"No olvidemos que la parte de la sentencia relativa a la devolución de emolumentos no se ha llevado a cabo, por lo que el incumplimiento y la desobediencia de Raúl Riaño al frente del consistorio calceatense son más que probados y reiterados".

Por otra parte, en el año 2020, a este mismo agente de policía, le fue denegado el preceptivo reconocimiento médico para la adecuación de su puesto de trabajo, "fruto de las limitaciones orgánico funcionales que padecía, diagnosticadas y reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En este ilícito suceso participaron de nuevo Raúl Riaño y el jefe accidental de policía, en colaboración esta vez del que fuera concejal de Policía en aquel momento".

Al igual que en el anterior caso, el SRPF interpuso una denuncia ante Ministerio Fiscal por un doble delito contra la Prevención de Riesgos Laborales y prevaricación, resultando que Riaño deberá prestar declaración, en calidad de investigado, en el juzgado no2 de Haro el 12 de Febrero de 2025.

"Y por si todo esto no fuera suficiente, varios cargos políticos calceatenses, así como algunos funcionarios de esta corporación, han tenido que acudir estos días la sede de la Inspección de Trabajo de La Rioja, teniendo que dar explicaciones de todas las denuncias interpuestas hace más de un año por este agente de policía".

Entre estas denuncias, al menos media docena, se encuentran hechos como denegarle la comisión de servicios, no entregarle el arma reglamentaria durante varios días y exigirle prestar servicio sin ella, obligarle a realizar funciones no policiales, o no proveerle de chaleco antibalas como al resto de agentes de esa comisaría.

Como colofón a todo lo anterior, "el consistorio calceatense lleva gastados mas de 25.000 euros de las arcas municipales en el abogado que contrato ex proceso para defender algo que finalmente el Supremo ha anulado".

"ES SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG"

Como organización sindical "advertimos que esto sólo es la punta del iceberg. A este agente de policía le han hecho verdaderas salvajadas, y todas serán denunciadas, ya sea vía administrativa o penal, o ambas, según proceda".

"Han sido más de diez años de acoso voraz, así que el volumen de denuncias es enorme, es por esto que verán la luz con cuenta gotas, vamos tramitando una a una, y eso lleva su tiempo. A las denuncias penales e Inspección de Trabajo se suman las solicitudes de expedientes disciplinarios contra trabajadores públicos de Santo Domingo, sin ir más lejos, ya se han solicitado varios contra el jefe accidental de policía, una administrativa".

En breve "se solicitarán contra otro oficial de policía y contra la secretaria del ayuntamiento, entre otros cargos. En el caso de omisión por parte del consistorio, se abrirá la vía penal, ya que una de las personas que participo en todos estos hechos, está dispuesta a prestar declaración como testigo; ya que según traslado, las ilegalidades en todo este asunto le estaban sobrepasando, por lo que, a la vista de los acontecimientos, el SRPF registro una nutrida declaración de esta persona ante notario".

"Es evidente que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada desafía al Tribunal Supremo, y estos hechos han acabado con su alcalde, Raúl Riaño investigado por desobediencia y prevaricación".

"Desde el SRPF, exigimos al Ayuntamiento de Santo Domingo que respete las sentencias judiciales y ponga fin al acoso hacia sus funcionarios públicos. "Es indignante que, tras demostrar su inocencia, este agente sea tratado de forma humillante y vejatoria".