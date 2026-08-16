El tiempo para hoy, domingo 16 de agosto de 2026, en La Rioja: lluvias y máximas en ascenso

Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 5:31
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    LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 16 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna. En la segunda mitad del día, chubascos dispersos, sin descartar que vayan acompañados de tormentas, más probables en la Ibérica.

    El viento será del noroeste o variable, flojo con algún intervalo moderado. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y las máximas en ligero ascenso.

    Por localidades, oscilarán entre 19 y 34 en Calahorra; 18 y 33 en Haro; y 19 y 33 en Logroño.

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