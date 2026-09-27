El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 27 de septiembre en La Rioja, chubascos y tormentas desde la tarde que podrán ser fuertes en la zona más occidental.

El cielo estará nuboso o cubierto. No se descartan brumas matinales en la Ribera. Habrá probables lluvias y chubascos dispersos en el tercio norte desde la tarde que podrán ser fuertes e ir acompañados de tormentas fuertes en la zona más occidental.

Por su parte, el viento soplará variable, del sureste por el día. Será moderado en la Ribera y flojo en el resto de la comunidad. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas estarán en descenso. Éstas oscilarán entre los 17 y 32 grados de Calahorra, 16 y 30 de Haro, 17 y 31 de Logroño.