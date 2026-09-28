El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

LOGROÑO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 28 de septiembre en La Rioja, lluvias y temperaturas máximas en descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto. Habrá lluvias y chubascos por la tarde, con tormentas asociadas.

El viento soplará flojo, del sur en la sierra y del sureste con intervalos moderados en la ribera.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas estarán en descenso, en general ligero. Éstas oscilarán entre los 18 y 29 grados de Calahorra, 16 y 29 de Haro, 17 y 30 de Logroño.