El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 26 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas que serán algo más altas.

Los cielos presentarán intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación dispersa en el oeste y zonas de montaña. El viento soplará del sur del suroeste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o bajarán ligeramente, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 18 y 36 grados en Calahorra; entre 16 y 32 grados en Haro; y entre 17 y 35 grados en Logroño.