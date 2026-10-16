El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 16 de octubre de 2026

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 16 de octubre de 2026 en La Rioja, tormentas por la tarde, que podrán ser fuertes, y máximas en descenso.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día. Nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de precipitaciones y chubascos, que pueden ir con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en la sierra.

El viento soplará variable tendiendo del norte y noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios, mientras que las máximas irán en ligero o moderado descenso. Oscilarán entre 14 y 28 grados en Calahorra; entre 14 y 25 grados en Haro; y entre 13 y 26 grados en Logroño.