Todo preparado para celebrar las Fiestas de la Juventud en Calahorra del 7 al 9 de agosto - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud, Iván Jiménez, acompañado de Jesús Santolaya, presidente de Actiba, y Miguel García, presidente del Club Taurino, ha dado a conocer, esta mañana, el programa que ha preparado el Ayuntamiento de Calahorra para celebrar las Fiestas de la Juventud.

Del 7 al 9 de agosto los jóvenes calagurritanos y de todos los municipios que quieran acercarse hasta nuestra ciudad tienen tres días para divertirse y disfrutar con sus amigos.

"Las Fiestas de la Juventud se han consolidado como una cita importante del verano en Calahorra. Queremos que sean un punto de encuentro para los jóvenes de nuestra ciudad y también para quienes nos visiten estos días. Hemos trabajado para ofrecer una programación variada, gratuita y pensada para que los jóvenes puedan disfrutar durante todo el día de unas fiestas dinámicas y participativas", ha destacado Iván Jiménez.

Las Fiestas de la Juventud 2026 comenzarán el viernes 7 de agosto a las 19 horas con el chupijoven desde la plaza de El Raso. Este inicio festivo estará amenizado por el dj Joao Rodríguez y la fiesta de la espuma. A partir de las 20 horas habrá pasacalles con la Corco Charanga y a las 23 horas un tributo a Manuel Carrasco. La música seguirá sonando en la plaza de El Raso a las 00,30 horas con dj Miriam Buzzb y a partir de la 1,30 horas con dj Moncho.

La segunda jornada de las fiestas, el sábado 8 de agosto, está repleta de actividades. A las 10 horas el hall del paseo del Mercadal será el recorrido del encierro chiqui con chocolatada, que organizará el Cub Taurino de Calahorra. Desde las 11 horas, la avenida del Pilar se convertirá en un parque acuático y a las 13 horas la Corco Charanga amenizará el vermú con salida de la plaza Montecompatri.

La tradicional comida popular tendrá lugar en la 2ª Travesía de la calle Paletillas a las 15 horas y después a las 16 horas tardeo con dj Sergio One House. El menú será macarrones con chorizo y tomate, pan y agua y costará 7 euros. Los tiques saldrán a la venta online a partir del lunes 27 de julio. Se prepararán 300 raciones en total con 50 extras para veganos.

Los más pequeños tendrán su propia fiesta infantil Bubble a las 18,30 horas en la 1ª Travesía de la calle Paletillas, que también será el escenario del espectáculo '¡Qué barbaridad!' by Bárbara, la Reina de la Pantaloneta, a las 19,30 horas. Dos actividades organizadas por Actiba.

La Corco Charanga volverá ambientar las calles de Calahorra a partir de las 21 horas. Saldrá de la plaza Peña Philips. La programación para el sábado finalizará con la Noche de djs en la que participarán Marco SJ, Tubio y Barreno. Será en la plaza de El Raso a partir de las 23,30 horas.

La celebración de las Fiestas de la Juventud continuará el domingo 9 de agosto a las 13 horas con el espectáculo infantil 'El postre mágico', representado por la compañía Tres Tristes Tigres en la 1ª Travesía de la calle Paletillas. A esa misma hora también habrá vermú musical con la Batucada K-Boom, que saldrá desde la calle Paletillas.

A las 21 horas el grupo 'Los Otros' ofrecerá un concierto de versiones en la 1ª Travesía de la calle Paletillas y a las 23 horas la minitraca desde la plaza Peña Philips pondrá fin a las Fiestas de la Juventud 2026.

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado este completo, variado, divertido y gratuito programa de actividades con la colaboración del Club Taurino de la ciudad y Actiba. "Invitamos a todos a participar y a vivir intensamente estos tres días de celebración, siempre desde el respeto, la convivencia y el disfrute responsable", ha recordado el concejal de Juventud.