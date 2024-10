Los turistas que lleguen a Logroño podrán hacer cuatro rutas alrededor del vino, el Camino de Santiago y la cultura

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los turistas que lleguen a Logroño tendrán a su disposición, como experiencia para conocer, también, otros rincones de La Rioja, cuatro rutas alrededor del vino, el Camino de Santiago y la cultura organizadas por La Ruta del Vino Rioja Alta en colaboración con Criteria.

Las rutas, que salen y vuelven a Logroño, buscan llegar a los turistas que vienen a la capital riojana pero, por diversas razones, no salen de la ciudad, ha explicado la presidenta de La Ruta del Vino Rioja Alta, Begoña Jiménez, en rueda de prensa junto al gerente de Criteria, Carlos Martínez.

Se trata de turistas, ha añadido, que "no salen de Logroño cuando vienen un fin de semana, muchas veces por desconocimiento, otras por comodidad o por no coger un coche, porque igual han venido en transporte público y no tienen medios para salir de la ciudad".

"Creemos que es una forma para los turistas de aprovechar el tiempo, porque tienen ya todas las rutas concertadas; el turista no se tiene que molestar en contratar las diversas actividades", ha indicado.

De este modo, se ofrecen cuatro rutas, de un día de duración, que incluyen el transporte, entradas, comida, vino y explicaciones de las diferente experiencias.

Se trata de La Ruta Cultural (9 de noviembre); La Ruta Sostenible (14 de diciembre); La Ruta del Vino (8 de febrero); y la Ruta del Camino (15 de marzo).

El gerente de Criteria ha relatado cómo se ha buscado "integrar las tres patas del éxito de cualquier evento de estas características, que son aportar cierto conocimiento a la ruta, una parte emocional que va muy relacionada con la tipología de la misma y algo gastronómico, que siempre es muy interesante".

La primera es La Ruta Cultural, que incluye una visita a Sajazarra, para conocer el municipio así como las obras de arte que atesora. En la finca El Ternero se conocerán su bodega y vinos; y se llegará a Tirgo, donde se podrá conocer su manera de elaborar el vino. Finalmente, se hará parada en Cuzcurrita del Río Tirón para comer en el Asador Aker.

La Ruta Sostenible comienza en Navarrete para visitar Bodegas Montecillo; de ahí se pasará a Ventosa para visitar la mielería Campomiel; el Monasterio de Cañas; y Badarán, con Bodegas David Moreno.

La Ruta del Vino comienza en Bodegas Sonsierra para pasar al Museo Vivanco. La parada y fonda de esta ruta lleva al calor de La Vieja Bodega, en Casalarreina.

La Ruta del Camino lleva hasta La Grajera para realizar, andando, un pequeño tramo del Camino. Habrá parada en Cenicero para visitar Bodegas Tritium; también en San Asensio con Bodegas Perica, donde se podrá disfrutar de la gastronomía riojana.

Las entradas para las cuatro rutas ya están a la venta por 63 euros en Rutas del vino.

Ruta del Vino Rioja Alta es una organización formada por empresas del sector enoturístico como bodegas, alojamientos turísticos, restaurantes, museos, enotecas, empresas de ocio, transporte y agencias de receptivo.