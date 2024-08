La UAGR propone volver a las movilizaciones asegurando que no se están cubriendo los costes de producción

Asegura que no quieren ayudas, sino que se les pague por sus productos y ve "desprestigio" en la forma de conceder ayudas de Agricultura

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG), Oscar Salazar, ha denunciado hoy la "lamentable" situación del sector, asegurando que no se están cubriendo los costes de producción. Desde la UAGR, se propondrá al resto de entidades volver a las movilizaciones.

Salazar ha ofrecido una rueda de prensa tras la asamblea extraordinaria que se ha celebrado en la sede de sindicato, en la que los afiliados, tal y como ha trasladado la UAGR, han propuesto una movilización unitaria.

En este sentido, Salazar ha informado de que, desde la Unión de Agricultores, se han puesto en contacto con las demás organizaciones agrarias para mantener unas reuniones la semana que viene.

La idea, ha dicho, es "intentar movilizar, hacer algo, algún acto reivindicativo para visibilizar" sus "problemas reales", los cuales, ha dicho, "no se están atajando ni por el Gobierno regional ni por el Gobierno nacional, ni por la propia Unión Europea".

"Estamos vendiendo a pérdida prácticamente todos los sectores de agricultura", ha dicho añadiendo que "tenemos una Ley de la Cadena que no se está cumpliendo". Ha asegurado que llega a haber diferencias "de hasta el novecientos por ciento en muchas producciones".

"Tenemos que seguir diciendo que no queremos vivir de las ayudas, queremos que el mercado nos pague por nuestros productos", ha aseverado.

Salazar se ha referido al sector de la patata, del que muchas familias de Santo Domingo vivían, y que prácticamente ha desaparecido. Mientras, el consumidor está pagando dos euros por el kilo de patatas y un alimento como la tortilla de patatas, al que hay que añadir el aceite, se ha convertido "en un artículo de lujo".

CONDICIONAR LAS AYUDAS

Por otro lado, el presidente de la UAGR se ha referido a las ayudas que se están implementando desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, considerando que "están creando un desprestigio del sector agrario".

A su juicio, es "inasumible" que unas ayudas como las de la destilación, en el sector del vino, el año pasado se concedieran a un grupo bodeguero, "un grupo de inversión", Pernod Ricard, con sede social fuera de La Rioja.

"Al poco tiempo de concederles ayudas, publica beneficios históricos. Se está riendo de los rojanos y del gobierno y de todo el mundo, y hay que denunciarlo así", ha aseverado.

Ha añadido que, así, "no se está contribuyendo a solucionar los problemas de los viticultores" y ha sumado que "este mismo grupo ya ha comunicado que no va a coger más que 4.000 kilos por hectárea a sus viticultores" y, a algunos, "no les va a coger nada".

Por tanto, ha dicho, desde la UAGR le han pedido "reiteradamente a la consejería que tiene que condicionar las ayudas".

Por último, se ha referido a la sequía para señalar cómo llevan desde primeros del mes de mayo "denunciando la situación de sequía en La Rioja" y "pidiendo, reiteradamente, a la Consejería de Agricultura que convoque con urgencia a la Mesa de la Sequía".

"No hay forma, no hay manera de que esta consejera convoque a la mesa de la sequía. Sin embargo, sí que ella, como hemos hecho nosotros, le ha pedido que convoque el ministerio a la mesa de la sequía", ha aseverado.