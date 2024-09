La UAGR urge a Capellán a que convoque la anunciada reunión del sector vitivinícola antes de la generalización vendimia

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UAGR-COAG, ante el anuncio de Gonzalo Capellán de que se reunirá con el sector vitivinícola después de la vendimia, insta al presidente a convocar con la máxima urgencia la cita, "ante la dramática situación que viven los viticultores riojanos". Además, la Unión solicita al presidente que actúe también en favor del cumplimiento de la Ley de la Cadena en el resto de sectores agrícolas y ganaderos.

En el debate parlamentario de ayer el presidente riojano anunció que convocará al sector vitivinícola riojano (organizaciones agrarias, cooperativas, bodegas y Consejo Regulador) a una reunión tras la vendimia para analizar su situación. Ante este anuncio, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja recuerda que "lleva solicitando una reunión al más alto nivel desde hace meses, en las reuniones mensuales entre las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Consejería de Agricultura".

La Unión considera que la situación que atraviesan los viticultores "es tan grave que no admite demoras: no solo es que tengan que firmar lo que les pongan las bodegas encima de la báscula, obligándoles a reconocer que unos precios indecentes para una Denominación de Origen Calificada cubren sus costes de producción; es que en estos momentos tan cercanos a la generalización de la vendimia hay muchos viticultores todavía sin contrato, y lo que es peor, otros que aún no tienen bodega que les recoja la cosecha".

Por este motivo la UAGR insta al presidente Capellán "a que convoque inminentemente la citada reunión para que, con la colaboración de todas las partes, se enfrente la grave pérdida de rentabilidad de los viticultores riojanos".

El sindicato señala que "todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir las leyes vigentes". Así lo hacen los agricultores y los ganaderos, "abrasados por una exigente normativa regional, estatal y europea que les exige cumplir innumerables requisitos medioambientales, laborales, sanitarios".

Del mismo modo, para la UAGR, todas y cada una de las bodegas "han de cumplir lo establecido en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, pagando por las uvas un precio superior a los costes de producción, establecidos por la Consejería de Agricultura en 0,80 euros/kilo". La Unión también detalla que "esta obligación incumbe a todas las bodegas y grupos de bodegas, hayan recibido o no ayudas a la destilación".

La Unión recuerda, por último, que "esta situación de falta de rentabilidad debido a pagos por debajo de costes no es exclusiva del sector vitivinícola, por lo que reclama al presidente Gonzalo Capellán que no se centre únicamente en el vino, sino que actúe también en beneficio del resto de agricultores y ganaderos riojanos, convocando también una reunión de todo el sector con la máxima urgencia posible".