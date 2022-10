LA UAR de la Guardia Civil presenta este domingo en Logroño el evento solidario UAR-Gladiator Race

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil presenta este domingo en la plaza del Ayuntamiento de Logroño el evento solidario UAR-Gladiator Race. En la presentación de esta iniciativa han participado este miércoles el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, el coronel de la UAR de la Guardia Civil, Francisco Javier Molano Martín, y el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas.

Durante la mañana de este domingo, 9 de octubre, tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja) el acto de presentación del evento solidario deportivo denominado 'UAR-Gladiator-Race', organizado por la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil (UAR) con sede en Logroño, junto con la organización Gladiator Race (Noko 360º), especializada en desarrollar actividades deportivas de obstáculos no convencionales al aire libre (tipo OCR - Obstacle Course Racing).

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, Logroño Deporte, el Gobierno de La Rioja, a través de Rioja Turismo, y de la Universidad de La Rioja, tiene como finalidad principal el apoyo a dos causas solidarias: la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Además, pretende potenciar la conciencia de apoyo social y humanitario y de valores en el deporte, en las personas y organizaciones.

Este evento deportivo solidario, que se presenta el domingo en Logroño, se desarrollará entre los días 13 y 14 de mayo del próximo año 2023 y consistirá en la celebración de distintas pruebas deportivas de obstáculos y lúdicas tipo OCR, abiertas a todo tipo de participante, independientemente de su condición física. Asimismo, contará con otras muchas más actividades solidarias y de entretenimiento. El evento tendrá lugar en el Polígono de Experiencias de las Fuerzas Especiales (PEFE), ubicado en Logroño, y perteneciente a la Guardia Civil.

El acto de presentación se llevará a cabo este domingo, 9 de octubre, entre las 12 y las 13 horas. Con anterioridad, habrá diversas actividades, como, entre las 9 y las 14 horas, exposición de stands de la Guardia Civil de la Zona de La Rioja y de la UAR, coincidiendo con la celebración de la Virgen del Pilar y enmarcado dentro de los actos en honor a su Patrona; y de 10 a 12 horas, celebración de una demostración de una prueba deportiva y de entretenimiento Gladiator-Race Kid, con fin lúdico y de entretenimiento, para público infantil y familiar.

La presentación estará conducida por Luis Pasamontes, ex ciclista profesional y, en la actualidad, mentor de deportistas profesionales, empresas y ejecutivos. Es fundador del Club 'The League of Gregarious', en el que fusiona la bici con las relaciones profesionales entre deportistas y empresarios.

PADRINOS Y MADRINAS.

Durante esta jornada se darán a conocer los detalles del evento solidario deportivo que se desarrollará durante los días 13 y 14 de mayo del año próximo, y se contará con la presencia de representantes de la Guardia Civil y Gladiator, así como de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García García, entre otros.

Tras la presentación del evento solidario, tendrá lugar la celebración de una serie de actividades paralelas, como una muestra de perros policías; empleo de drones; actividades de operaciones especiales; muralismo y juegos infantiles, entre otras, llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil y otras entidades colaboradoras.

Al acto acudirán, además de las principales autoridades de La Rioja, representantes de las causas apoyadas, colaboradores del evento y una serie de padrinos que acudirán para dar valor y potenciar el acto solidario con su presencia.

Entre los padrinos y madrinas que participarán destacan el cantante Carlos Baute; la guardia civil, deportista de alto rendimiento del CSD y de élite en la Guardia Civil, campeona de España de Defensa Personal y campeona de España de Muay Thai, Yohanna Alonso; el ex miembro del GAR de la Guardia Civil, ganador de 'Supervivientes 2020' y colaborador televisivo, Jorge Pérez; y el maratoniano riojano Miguel Ferrer.

La prueba deportiva Gladiator-Race Kid se desarrollará durante la mañana del domingo, de 10 a 12 horas. En esta carrera con fin lúdico y de entretenimiento, podrán participar cualquier niño/a que el día de la celebración de la prueba tengan entre 3 y 12 años, acompañados de una persona adulta. El límite de plazas será de 250.

Habrá dos franjas de edad que realizará cada una de ellas un recorrido: menores de 3 a 6 años, comienzo de la prueba a las 10 horas, con un recorrido de 500 metros; menores de 7 a 12 años, comienzo de la prueba a las 11:00 horas, con un recorrido de 800 metros.

Al ser una prueba de carácter lúdico y no competitiva, no se realizará ningún tipo de cronometraje por chip o similar y se entregará un obsequio a cada participante al finalizar a su finalización.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web www.gladiatorraceoficial.es o http://www.uargladiatorrace.es/ La recogida de dorsales se realizará el domingo 9, de 8,30 a 10 horas en la Plaza del Ayuntamiento.