UGT y CCOO se concentran para apoyar la moción presentada por Podemos-IU para retirada de la 'anmistía' de residencias

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja y UGT Servicios Públicos se concentran este jueves, 7 de marzo, a las 9,30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño para apoyar la moción presentada por el grupo municipal de Podemos-IU en el Consistorio logroñés en contra de la 'Amnistía' de las residencias.

En dicha moción, se instará al Ayuntamiento a que exija al Gobierno regional que retire la resolución que exime de penalidades a las empresas que no cumplan con las ratios de personal en los centros residenciales.

En unidad de acción, los dos principales sindicatos del sector se concentran conjuntamente "para decir alto y claro que no vamos a consentir que el Gobierno de La Rioja juegue con los derechos laborales de las trabajadoras, y que no vamos a tolerar el rescate de las empresas que no cumplan con la ley".