UGT y CCOO reclaman el 1 de Mayo en Logroño "mejoras de salarios" a la patronal o auguran "conflictos"

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

"Salario o conflicto". Ha sido la reivindicación principal que, este lunes, han hecho desde los sindicatos UGT y CCOO de La Rioja con motivo de la conmemoracion del 1 de Mayo, durante la manifestación que ha recorrido Logroño bajo el lema 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios'.

Una marcha en la que han participado más de un millar de personas, entre las que se encontraban la vicesecretaria general de UGT federal, la riojana Cristina Antoñanzas; buena parte de los consejeros del Gobierno regional, encabezados por la presidenta Concha Andreu; o representantes de Izquierda Unida, como la diputada regional Henar Moreno o el coordinador de la formación en la comunidad Diego Mendiola.

Como ha señalado a los medios de comunicación momentos antes de abrir la marcha el secretario general de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, "volvemos a salir a la calle, este año bajo el lema 'Subir salarios, bajar precios, reducir beneficios', porque esos son nuestros objetivos para los próximos meses".

Comenzando, ha señalado por "reclamar de la patronal un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, un acuerdo que dé respuesta a la crisis que estamos padeciendo".

"Los salarios se deben incrementar de manera importante en los próximos meses. Y vamos a reclamar un acuerdo y si no habrá conflicto. Salario o conflicto, ese ha sido nuestro lema durante los últimos meses y lo va a volver a seguir siendo", ha apuntado.

A ello ha sumado que "en un día como hoy queremos también reclamar del Gobierno más medios para luchar con la altísima siniestralidad laboral, no es posible que en nuestro país mueran cada día dos trabajadores y trabajadoras por intentar ganarse la vida dignamente".

"Y no es posible -ha resaltado- que llevemos nueve accidentes de trabajo mortales también en nuestra región y es por ello que le reclamamos al Gobierno más medios para la Inspección de Trabajo que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sobre todo que se ataje la altísima sinestralidad que estamos padeciendo".

Por eso, ha incidido en que "volvemos a salir hoy a la calle para reclamar de los Gobiernos, para reclamar también del Gobierno de La Rioja, más derechos laborales y sociales, más igualdad y esas van a ser nuestras reivindicaciones".

Por su parte, el secretario general de CCOO de La Rioja, Jorge Ruano, ha subrayado que "este 1 de Mayo la clave siguen siendo los salarios como venimos reivindicando durante los últimos meses", recordando que "los sindicatos y el Gobierno hemos hecho un esfuerzo muy importante para subir las rentas, pero eso ha sido sin acuerdo de la patronal".

"Ahora les toca mover ficha, les toca ser corresponsables con este país, les toca recortar sus beneficios en función del bien colectivo de todos nosotros y nosotras. No podemos mantener el esfuerzo, no puede ser que las rentas que hemos mejorado se vayan por el desagüe con una subida de precios, no se puede soportar, las hipotecas se están convirtiendo en un lastre para la mayoría de las familias en este país", ha afirmado.

En palabras de Ruano, "el Gobierno tiene que tomar medidas de control de precios claras y limitar las hipotecas, tiene que tomar medidas de control de los alimentos básicos, y la patronal tiene que ser corresponsable incrementando los salarios tal y como hemos planteado".

"La patronal riojana debe dejar de ponerse de perfil, colocándose junto a los perfiles maximalistas de la COE, y debe bajar al terreno de juego, bajar al terreno de los convenios agropecuarios, bajar al terreno del convenio de vinícolas, de limpieza, de todos aquellos riojanas y riojanos que no ven incrementados sus salarios y que no pueden llegar a final de mes. Por lo tanto, o hay acuerdo en los convenios colectivos o habrá conflicto de manera inmediata", ha señalado.

La manifestación ha discurrido por varias calles del centro de Logroño, hasta finalizar en la Concha del Espolón, donde se han leído manifiestos de la jornada. Así, Izquierdo ha reseñado que estamos "en un 1 de Mayo en un contexto complicado, por ello queremos que sea especialmente reivindicativo en lo que tiene que ver con los salarios y en lo que tiene que ver con los precios".

"Hoy los trabajadores y trabajadoras de este país somos cada día más pobres y esto tiene responsables. Es debido al aumento del coste de la cesta de la compra, a la inflación, pero el motivo principal es a la negativa de los empresarios a subir los salarios", ha asegurado.

Por ello, "desde los sindicatos de clase queremos en este Primero de Mayo reclamar a la patronal que los salarios se incrementen y recuperen un papel protagonista en la negociación colectiva, a esa patronal que se pone de perfil para firmar el aumento de del salario mínimo o el incremento de las pensiones, le decimos que no vamos a permitir que volvamos a perder poder adquisitivo".

"Una patronal -ha proseguido- con la que hemos llegado a acuerdos para proteger el empleo a través de los ERTE en el marco del Diálogo Social, pero que ahora se niega a repartir la riqueza que se genera en nuestro país. desde UGT y CCOO no vamos a permitir esta situación".

"Si los empresarios se niegan a firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que dé respuesta a nuestras demandas y si no quieren sentarse a la mesa de negociación habrá contestación. 'Salario o conflicto' es nuestro lema y, si no hay acuerdo, habrá conflicto en los próximos meses", ha incidido.

Y tras recordar la necesidad de reducir la siniestralidad laboral y la lucha contra la violencia machista, ha finalizado apuntando que "por todo ello, los compromisos de los sindicatos de clase en este Primero de Mayo de este año son subir los salarios, garantizar cláusulas de revisión salarial en todos los convenios colectivos, conseguir reducir la inflación y los precios, avanzar en materia de prevención para reducir la siniestralidad, apostar claramente por las políticas de igualdad y, en definitiva, ganar en derechos laborales y sociales".