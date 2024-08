UGT exige "medidas urgentes" para solucionar "definitivamente el caos en la adjudicación de destinos de docentes"

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras la publicación de un nuevo listado de interinos del cuerpo de maestros, UGT advierte de que "continúan los mismos errores y que no se ha dado respuesta a las reclamaciones que los afectados han presentado a los listados anteriores. Desde la Consejería de Educación se ha instado a reclamar esta vez a través de un recurso de alzada".

UGT "denuncia que la gestión que la Consejería de Educación está haciendo de este proceso es un auténtico despropósito".

"Los maestros y maestras afectadas no pueden estar al albur de que la ineficacia y mala gestión por parte de la Administración ponga en riesgo el destino en el que tendrá que desempeñar su puesto de trabajo en el curso 24/25".

Como indican, "no es de recibo que desde el día 24 de julio, cuando se publicaron por primera vez los listados de interinos y vacantes para el próximo curso, se hayan tenido que corregir hasta por 3 veces (en los días 26 y 29 de julio y la última hoy día 2 de agosto). Llegando incluso a tener que aplazar hasta el día de hoy, el proceso de adjudicación de vacantes que tenía que haber comenzado el día 29 de julio, para tratar de corregir los errores existentes".

Desde UGT indican que "la explicación esgrimida por la Consejería de Educación de que todo se debe a 'errores informáticos', no es más que una excusa con la que tratar de tapar la mala gestión realizada y su incapacidad para publicar unos listados en los que los méritos de los interinos aparezcan baremados conforme a la normativa que la propia Consejería marca".

Los listados publicados en el día de hoy, "siguen conteniendo multitud de errores, lo que afecta de manera muy grave a las condiciones laborales de las maestras y maestros de La Rioja, por ello UGT exige nuevamente la corrección por la vía de urgencia de esos errores y la adopción de medidas por parte de la Consejería para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro".

UGT lamenta que la decisión del consejero de continuar con el proceso de adjudicación "a pesar de reconocer que los listados continúan con errores es inaceptable y no responde más que a una huida hacia adelante para no reconocer la realidad, que no es otra que su incapacidad para gestionar algo que todos los años se hace en estas mismas fechas y que este año se está convirtiendo en una broma de mal gusto para las personas afectadas".

Por todo ello, UGT exige a las personas responsables del desarrollo de este proceso "que asuman sus responsabilidades y si no son capaces de corregir los errores y gestionar el proceso como se debe, dimitan de sus cargos".