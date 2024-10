La unidad social como eje, representada en la Red Vecinal, centra la concentración mensual contra violencia de género

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La unidad social como eje en la lucha contra la violencia de género ha centrado una vez más la concentración mensual en Logroño contra esta lacra, que este viernes a mediodía se ha trasladado a la Plaza de la Oca, en el Casco Antiguo de la ciudad.

Un entorno en el que se encuentra la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, base de la Red Vecinal contra la violencia de género, y que ha sido la encargada hoy de dar voz a esta condena y reivindicación por boca de su presidenta, María Ángeles Matute.

Reivindicación, como ha reseñado al comenzar el acto la concejala de Igualdad, Celia Sanz, se concentra en dos mensajes, "el primero, que estamos al lado de las víctimas y, segundo, que manifestamos nuestra repulsa contra cualquier acto de violencia contra las mujeres".

Así, como ha señalado Matute en el manifiesto de la concentración, "por el mero hecho de ser mujeres, nuestra lucha conjunta contra todo tipo de violencia machista nos une para estar diariamente al lado de las víctimas y de todas aquellas mujeres supervivientes de esta violencia que pueden recuperar de manera integral sus vidas".

Ha lamentado que "en nuestra sociedad son frecuentes demasiadas situaciones de malos tratos, se producen continuos delitos contra las mujeres", frente a lo que ha contrapuesto que "la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja pretende transformar la mentalidad de la ciudadanía para que influya en el resto de la sociedad riojana".

"Cambiando -ha proseguido- la tolerancia que se tiene hacia el maltrato por una parte y, por otra, reiterando que la violencia machista es una forma de control hacia las mujeres que tiene como objetivo su mantenimiento en posición de desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres".

Matute ha recordado en su intervención que "la violencia que sufren las mujeres está relacionada con la desigualdad existente en todas las sociedades y culturas y que se niega el acceso a la educación, la sanidad o el empleo decente a las mujeres".

"La violencia contra las mujeres -ha defendido- es un problema social cuya erradicación precisa de profundos cambios en las formas de socialización de las personas con actuaciones integrales en los ámbitos educativo, social, sanitario, jurídico, policial y laboral, introduciendo nuevas escalas de valores basados en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad entre mujeres y hombres, lo que exige el compromiso y actuación de todos los poderes organizaciones políticas y sociales y la sociedad en su conjunto".

Por eso, Matute ha afirmado que "es esencial la participación de los ciudadanos y ciudadanas para erradicar la violencia de género", en lo que es "muestra la Red Vecinal que nació por la necesidad que detectaban los y las dirigentes de las asociaciones vecinales cuando las mujeres que acudían a las actividades de una asociación como una forma de intentar salir de la situación de violencia".

Una Red, ha detallado, que cuenta "con la participación e implicación de los vecinos y las vecinas y de las asociaciones vecinales con un único objetivo, ayudar a las mujeres que están sufriendo violencia de género, porque ante la violencia de las personas debemos estar unidas y colaborar especialmente la ciudadanía y la administración para paliar y finalmente erradicar este problema social y cultural".

En este marco, ha considerado "necesario capacitar a las mujeres de mecanismos y herramientas para fortalecer su autonomía y el acceso a servicios de apoyo, ayuda, inserción laboral, formación, contribuyendo de este modo a cambiar el papel de la mujer como una parte activa y participativa de nuestras sociedades", haciendo también hincapié "en la salud de las mujeres y en sus autocuidados como base del buen trato hacia sí mismas y puente hacia la construcción de relaciones saludables".

Y a ello ha añadido que "también entendemos y creemos en el papel necesario de los hombres en la visibilización y en el cambio de concepto que se tiene hacia las mujeres". "Ellos -ha recalcado- también deben implicarse activamente en el cambio de nuestra sociedad para evitar situaciones de abusos, agresiones y malos tratos hacia las mujeres, jóvenes y niñas por el hecho de serlo".

Así, María Ángele Matute ha concluido su discurso subrayando que "condenamos rotundamente la violencia de género y animamos a rechazar estos actos de expresiones que siguen denigrando a la imagen, la vida de las mujeres, todas las personas somos agentes del cambio".

PALABRAS DEL ALCALDE.

Para cerrar la concentración ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha incidido en "ese compromiso por la igualdad que subrayaba María Ángeles Matute y que hace que todos tengamos que seguir trabajando en esa ruta siempre inacabada, que es conseguir la igualdad".

Especialmente se ha referido el primer edil a "dos iniciativas, una que avanza silenciosamente en Logroño y en La Rioja que se acaba de reunir precisamente en ese Logroño por la igualdad" y en la que, como ha resaltado, "me consta que ya son más de 50 entidades las que van trabajando con mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho cariño desde el propio Ayuntamiento".

"Y en segundo lugar -ha añadido-, la Red Vecinal contra la Violencia de Género de la que de alguna manera todos nos sentimos especialmente orgullosos. Detrás de esa red hay muchos voluntarios, detrás de esa red hay trabajo de prevención, detrás de esa red hay trabajo de acompañamiento, hay trabajo de denuncia cuando sea necesario y también hay trabajo muy callado de recuperación de las víctimas".

En palabras de Escobar, "esa red genera el clima apropiado para denunciar cuando una persona no se atreve a dar el paso, no se atreve a dar el paso ni siquiera con un con una trabajadora o con un trabajador social o con la propia policía, pero sí se atreve a compartir su situación con otra persona que silenciosamente le brinda el apoyo, a mí eso me parece absolutamente inigualable".

"A partir de ahí se genera el clima apropiado para seguir ese itinerario de recuperación, de denuncia cuando sea necesario. Así que muy larga vida a esa Red y acabo con un deseo, que ojalá esas buenas prácticas con las que se inició el trabajo en red nos sirva para ilustrar lo que tenemos que hacer todos en Logroño, trabajar en red para erradicar la desigualdad o, dicho en positivo, avanzar hacia la definitiva igualdad", ha finalizado el alcalde logroñés.