UNIR y Cáritas renuevan el programa 'Juntos por el Empleo' para "favorecer la inserción laboral a sectores vulnerables"

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja y Fundación Cáritas Chavicar han firmado, un año más, un acuerdo de colaboración para fomentar la inserción sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos de La Rioja a través del programa 'Juntos por el Empleo'. Una iniciativa que tiene como fin "ponderar a sus participantes y ofrecer herramientas útiles para ayudarles en la búsqueda de empleo".

Así lo ha expresado este miércoles el rector de la UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, acompañado junto al director gerente de Fundación Cáritas Chavicar, Jesús Pablo Romero. García-Peñuela ha querido resaltar el "honor" que supone trabajar con Cáritas, una institución muy necesaria ya que "el 1 por ciento de la población de La Rioja (unas 3.000 personas al año) se puede beneficiar de algunas de las actividades, bienes y servicios que prestan Cáritas".

La UNIR renueva así, por quinto año consecutivo, este convenio queriendo destacar la "gran labor de Cáritas" que tiene "gran reconocimiento social, en La Rioja, en España y en buena parte del mundo".

Por su parte, Jesús Pablo Romero ha explicado que "tras un lustro colaborando juntos, podemos afirmar que la formación que ofertamos se ha convertido en un referente para las personas que atendemos. Cada vez más participantes nos preguntan directamente por estos cursos online y cada vez más gente quiere repetir y hacer cursos nuevos".

Entre las personas que han participado en los programas se encuentra la venezolana, Rita Carrasco, quien realizó un curso de orientación al cliente y otro de búsqueda de empleo on-line.

Ella ha afirmado que este servicio es "muy completo porque aunque los cursos son cortos, son densos" y ofrecen "detalles e información que, de otra manera, no hubiera sabido y me ha ayudado mucho para mi futuro". Además, ha declarado, "actualmente tengo un trabajo en el que los conocimientos aprendidos me son de mucha actualidad. Estoy muy agradecida por esta oportunidad".

LOS CURSOS

En concreto, los cursos que se impartirán este año a través de la plataforma online de la universidad son los siguientes: Curso online de gestión del tiempo (50h), curso online de técnicas de búsqueda de empleo (20h), curso online de comunicación interpersonal (50h), curso online de orientación al cliente (60h), curso online de marketing 3.0. (60h), curso online de coaching: desarrollo de personas (50h), curso de fundamentos emprendedores (60h) y un curso de comunicación digital (60h).

DATOS DE LA ANTERIOR EDICIÓN

Durante la firma del convenio se ha hecho balance de la última edición en la que 44 personas se han beneficiado de la colaboración entre UNIR y Fundación Caritas Chavicar. En concreto: 39 participantes del programa de Orientación e Inserción Sociolaboral de la Fundación Cáritas Chavicar y cinco técnicos.

De los beneficiarios del programa 'Juntos por el empleo' 2019 cabe destacar que se ha producido un aumento del número de mujeres que han accedido al programa. En total, han sido 30 mujeres, un 16% más que en el año 2018. Además, también ha aumentado el número de participantes españoles (30) respecto a la edición anterior.

En cuanto al perfil de los participantes, 20 han sido parados de larga duración; 10, perceptores de rentas sociales; 5, minorías étnicas y 4, mayores de 45 años.

De los siete cursos online que se impartieron a través de la plataforma de UNIR en 2019, el que más éxito ha tenido ha sido el de marketing 3.0 (10 participantes), seguido de Coaching: desarrollo de personas (9); Comunicación interpersonal (9); Orientación al cliente (7); gestión del tiempo (6); Emprendedores (4) y Técnicas de Búsqueda de Empleo (1).

A parte del paquete formativo para participantes, UNIR también forma a técnicos de la Fundación Chavicar. "En total, 41 técnicos y ocho personas voluntarias de la entidad hemos podido formarnos y ampliar así nuestras herramientas para favorecer la inserción sociolaboral de las personas que atendemos" ha asegurado David Remírez, técnico de Fundación Cáritas Chavicas que gestiona el programa.

Con todo ello, desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2015, 41 técnicos, 8 voluntarios y 228 participantes de los programas del Área Sociolaboral de la Fundación de Cáritas Chavicar se han formado en el programa 'Juntos por el Empleo'.

Del total de participantes, 72 han logrado un trabajo tras su formación, lo que supone una tasa de colocación del 31,57 por ciento. Desde la UNIR han afirmado que el perfil de personas que acuden a esta iniciativa es, sobre todo, el de una mujer, española, de entre 35 y 45 años.