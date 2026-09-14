UPTA Rioja advierte de que el "empuje emprendedor" de personas extranjeras "está minorando pérdida de trabajo autónomo"

Trabajadores en una obra. - Diego Radamés - Europa Press

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UPTA ha reseñado este lunes que "el crecimiento de los trabajadores autónomos extranjeros está amortiguando de forma significativa la pérdida de afiliación al RETA en La Rioja", apuntando que "entre julio de 2022 y julio de 2026, la comunidad ha pasado de 25.026 a 24.285 trabajadores autónomos, lo que supone 741 afiliados menos en cuatro años".

La evolución, sin embargo, como señala la central sindical en un comunicado, "es muy diferente cuando se analiza la afiliación por nacionalidad: mientras La Rioja ha perdido 1.340 autónomos españoles, la afiliación extranjera ha aumentado en 599 trabajadores, pasando de 2.340 en julio de 2022 a 2.939 en julio de 2026".

Sin este crecimiento, "La Rioja tendría hoy más de 1.300 afiliados menos al RETA que hace cuatro años", por lo que apunta que "la incorporación de trabajadores extranjeros ha compensado cerca del 45 % de la pérdida de autónomos de nacionalidad española, reduciendo considerablemente el retroceso final de la afiliación".

La afiliación extranjera "ha crecido un 25,6 % desde julio de 2022, mientras que la de nacionalidad española ha retrocedido un 5,9 %", lo que prodoce como consecuencia, que "los extranjeros han pasado de representar el 9,4 % del RETA riojano al 12,1 %". En la actualidad, "más de uno de cada diez trabajadores autónomos de La Rioja es extranjero".

EL EMPRENDIMIENTO EXTRANJERO CONTIENE LA PÉRDIDA DE TRABAJO AUTÓNOMO.

Los datos de los últimos cuatro años "muestran una transformación progresiva en la composición del trabajo autónomo riojano", a juicio del sindicato.

De este modo, indica que "mientras disminuye la afiliación de nacionalidad española, el colectivo extranjero mantiene una evolución positiva y evita que el retroceso global del RETA sea considerablemente mayor".

Esta realidad "cobra especial importancia ante el envejecimiento del colectivo autónomo y las dificultades de relevo generacional, especialmente en el pequeño comercio, la hostelería, los servicios de proximidad y las actividades desarrolladas en el medio rural".

Los trabajadores autónomos extranjeros tienen presencia en sectores como el comercio, la hostelería y la construcción, además de otras actividades profesionales y de servicios.

VINCULAR EL EMPRENDIMIENTO EXTRANJERO AL RELEVO GENERACIONAL

UPTA considera "necesario incorporar esta realidad a las políticas de trabajo autónomo de La Rioja". La organización propone "reforzar los programas de asesoramiento y acompañamiento, facilitar el acceso a la financiación y reducir las barreras administrativas para quienes quieren iniciar o continuar una actividad por cuenta propia".

Asimismo, considera "fundamental desarrollar mecanismos que permitan conectar a nuevos emprendedores con comercios, establecimientos y pequeños negocios viables que necesitan relevo, especialmente en el medio rural, donde la desaparición de una actividad económica puede implicar también la pérdida de un servicio para sus habitantes".

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, señala que "los datos de La Rioja son muy claros: desde 2022 hemos perdido 1.340 autónomos españoles y, al mismo tiempo, hemos incorporado casi 600 trabajadores extranjeros".

"Su crecimiento -añade- está amortiguando de forma muy importante la caída del RETA y evitando que hoy estemos hablando de una pérdida superior a los 1.300 trabajadores autónomos".

Abad subraya que "no vienen a sustituir actividad económica, sino a crearla y, en muchos casos, a darle continuidad" y considera que "La Rioja tiene que aprovechar esta realidad para afrontar el relevo generacional y conectar a quienes quieren emprender con negocios viables que pueden desaparecer cuando sus actuales titulares se jubilen".