USO denuncia "el despido de una trabajadora del transporte sanitario de La Rioja"

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

USO ha denunciado el despido de una trabajadora del transporte sanitario de La Rioja.

Desde el sindicato, informan, este pasado martes "tuvimos que lamentar el despido de una trabajadora, técnico en emergencias sanitarias (TES), que presta sus servicios en Transportes Sanitarios de La Rioja UTE Ferrovial".

El motivo de su despido "es mostrar síntomas de agotamiento estando en servicio de localizado y con más de 9 horas efectivas de trabajo, aunque la empresa lo disfraza con despido disciplinario".

Ante ello, prosiguen, "queremos denunciar la situación del exceso de horas trabajadas de los localizados y el exceso de cansancio que acumulan los trabajadores".

Los servicios de localización son legales cuando hacen servicios esporádicos y no programados y no pueden superar las 9 horas efectivas en 24 horas pero Ferrovial "ante la falta de contratación y el incumplimiento reiterativo del pliego de condiciones y de los descansos de los trabajadores además les hace realizar servicios programados que no entran dentro de los dispositivos de localización".

"Entendemos que la empresa quiere aplicar un despido ejemplar para que tomen nota el resto de los trabajadores. No entendemos lo que está pasando en el Transporte sanitario en nuestra comunidad y la pasividad de las instituciones ante esta empresa que parece que marca los tiempos a su antojo y no tiene ningún miramiento por sus empleados", finalizan.