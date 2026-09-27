Una vela, posible origen un incendio en una habitación de un dúplex de Lardero

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LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado esta mañana un incendio en la habitación de un dúplex situado en la calle Río Duero de Lardero (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 06,55 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado también los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y se notifica a Policía Local y Guardia Civil.

Tras la intervención, los bomberos informan de que el incendio se ha generado probablemente por una vela que ha prendido unos libros. Se ha visto afectada una estantería y la instalación eléctrica.

Finalmente han extinguido el fuego y ventilado la planta superior del dúplex.