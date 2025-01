VOX, contra la ZBE en Logroño, una medida "discriminatoria y clasista" que "limitará derechos fundamentales"

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño se ha mostrado este jueves en contra de la implantación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que han considerado "discriminatoria y clasista" que "limitará derechos fundamentales", como la libertad de circulación.

Así lo han manifestado en rueda de prensa las concejalas de la formación, Patricia González Lacarra y María Jiménez. Como ha señalado González Lacarra, "no es ningún secreto que somos los únicos que nos oponemos frontalmente a la implantacion de ZBE", algo que "forma parte de políticas cocinadas en despachos de Bruselas por partidos progres y de centro, que tanto daño hacen a nuestras ciudades y nuestros vecinos".

Ha recordado que, en la anterior Legislatura municipal, el Gobierno local de PSOE, Podemos y PR+ "comenzó a pacificar las calles", con acciones "sin contar con el beneplácito de los vecinos". "Les faltaba la guinda de la Agenda 2030, las Zonas de Bajas Emisiones", ha asegurado la edil.

González Lacarra ha criticado, sin embargo, que "al PSOE se le olvida ahora mencionar que, en Junta de Gobierno Loca, ya en 2022, aprobaron la delimitación de la ZBE en la ciudad, en la misma ubicación que pretende imponer ahora el PP". "Es una suerte que no tuvieran tiempo de ponerla en marcha, pero llegan ahora desde el PP para seguir a pies juntillas la misma nefasta Agenda", ha reseñado.

A su juicio, "ambos partidos no dejan de intentar engañar a los ciudadanos, diciendo que todo se ha hecho con consenso, cuando no es así, vecinos y comerciant ya han dejado claro que se ha hecho sin consenso y han mostrado su rechazo", porque "les va a causar un gran perjuicio".

Además, a todo ello ha sumado la concejal de VOX que "todo se lleva a cabo sin ningún indicador objetivo de que se va a mejorar la calidad del aire de Logroño, porque ni hay esos indicadores ni los habrá", ante lo que ha recordado varios informes oficiales que dicen que "la calidad del aire fue buena en Logroño en un 92% durante casi todo el año 2023".

Por su parte, María Jiménez, portavoz del Grupo, ha incidido en que "sobra decir que desde Vox siempre nos posicionaremos en contra del alarmismo climático, del que quieren hacernos no solo partícipes, sino también víctimas, y precisamente por este motivo creemos que los logroñeses merecen saber las verdaderas consecuencias de la implantación de estas políticas fanáticas y totalmente fuera del sentido común".

"Una Zona de Bajas Emisiones -ha afirmado- limitará nuestros derechos fundamentales básicos, como la libertad de circulación. Creará inseguridad jurídica y desigualdad por razón de la residencia. Además, es una medida totalmente discriminatoria y clasista. Es una medida que perjudica directamente a la clase media trabajadora. Solo beneficia a los ricos que pueden permitirse el lujo de comprarse un vehículo no contaminante como les gusta tanto llamarlos".

Ha señalado que "el problema es que a los partidos que están a favor de estas imposiciones se les olvida que hay muchísimas familias logroñesas a las que su precaria economía no les permite comprar un coche nuevo, simplemente porque el PP y el PSOE pretenden culparnos del cambio climático".

De igual forma, ha reseñado que "esta ZBE se convertirá en una barrera para el incentivo del crecimiento económico, perjudicará gravemente al comercio y a las empresas, porque si limitamos el acceso en vehículo privado a una determinada zona, donde además se concentra gran parte de nuestro comercio local, impediremos a muchos logroñeses que puedan seguir haciendo sus compras en sus comercios de toda la vida, y nuestros barrios acabarán convirtiéndose en conjuntos de verjas bajadas y locales vacíos".

"Y, sinceramente, nuestra ciudad no puede seguir soportando esta sangría de cierre de más de cuarenta establecimientos al año. Realmente, ya tenemos menos de dos mil comercios en Logroño, la menor cifra en los últimos veinticinco años", ha subrayado María Jiménez.

La portavoz de VOX ha añadido, además que "en respuesta al que me imagino que será el ataque por parte de la izquierda y los centristas de llamarnos negacionistas, decirles que una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad, quiero dejar claro que lo que negamos desde VOX no es que no exista el cambio climático, sino el mantra de que el hombre sea un virus para la Tierra", lo que, ha dicho, "solo han servido para desindustrializar y aumentar el paro en nuestras poblaciones".

Así, ha resaltado que "nunca apoyaremos es el negocio que hace Bruselas a costa de nuestras familias, de nuestras empresas y de nuestra vida, con la imposición de todas las pasas seco, disfrazadas, eso sí, de buenas intenciones, una bolsa de plástico en un supermercado contamina lo mismo si la pago como si no, eso sí, si la pago puedo utilizarla y ya dejo de ser culpable de fomentar el cambio climático".

"Desde Vox sí seguiremos peleando por nuestra ciudad, aunque sea solo, una ciudad que a otros parece que no tienen ninguna intención de cuidar. No podemos consentir que divinan las logroñeses en ciudadanos de primera y de segunda, que restrinjan nuestra movilidad, nuestros derechos y todo por hacernos", ha finalizado Jiménez, quien, por todo ello, ha reclamado al PP que "rectifiquen y admitan que la ZBE es un auténtico despropósito" contra el que no descartan la vía judicial..