Vox critica "el cerrojazo" del Parlamento y recuerda que el PP "llamó autoritaria a Andreu por hacer lo mismo en 2021"

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX critica "el cerrojazo" del Parlamento de La Rioja, acordado por la Mesa en su reunión del pasado miércoles "con el señuelo de dar preferencia a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2025 con respecto a los demás trabajos de la Cámara, y cree que refleja la actitud autoritaria del Partido Popular desde que gobierna con mayoría absoluta".

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, acordó modificar el calendario de sesiones plenarias para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de este año, "y suspender de un plumazo los seis plenos previstos en el mismo hasta la aprobación definitiva de los Presupuestos y de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, celebrándose únicamente los necesarios para dicha aprobación".

"Algo que, a juicio de VOX, es inadmisible porque impide la función de control sobre la gestión del gobierno del Partido Popular y pone en tela de juicio el acuerdo de profesionalización del Parlamento alcanzado en 2021 entre el PSOE e Izquierda Unida, que incluye, entre otras medidas, la celebración de plenos semanales para mejorar el servicio que presta en sus funciones de control e impulso del Gobierno", afirman desde Vox.

"PARLAMENTO SECUESTRADO"

Desde Vox recuerdan que el Partido Popular "criticó con dureza a la entonces presidenta socialista Concha Andreu cuando el PSOE tomó el mismo acuerdo en 2021, porque el Parlamento no podía realizar sus funciones durante casi tres meses, lo que, en opinión de los populares, no tenía precedente, ni justificación". Y eso que en aquella ocasión "sólo se suspendieron tres plenos que había previstos hasta final de año y no seis, como ocurre ahora".

VOX recupera las palabras que utilizó entonces el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, "para criticar la actitud de Concha Andreu, y considera que el actual cerrojazo del Parlamento responde a la 'deriva autoritaria' del presidente Gonzalo Capellán, que da un paso más, cerrando la Cámara, para no tener que dar la cara, porque parece que le sobra la oposición".

Además, en una ocasión similar a raíz de la paralización de la actividad del Congreso de los Diputados y del Senado en 2019, el entonces secretario cuarto de la Cámara Alta y dirigente del Partido Popular Rafael Hernando manifestó que el Parlamento estaba "secuestrado" y se había ordenado "un cerrojazo por voluntad de Pedro Sánchez de que no haya control a su gobierno" para no tener que dar explicaciones sobre su gestión.