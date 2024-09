VOX insta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a actuar de forma inmediata sobre las cloacas romanas de Calahorra

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Calahorra ha presentado una moción para el pleno del próximo 24 de septiembre, como muestra de su preocupación por el "estado general de abandono del patrimonio calagurritano, y en especial del conjunto de las cloacas romanas del casco antiguo, cuyas obras de urbanización ya deberían estar avanzadas".

"Es necesario que actuemos ahora para preservar y poner en valor este patrimonio único", ha afirmado Maite Arnedo, portavoz de esta formación. "La inacción y la falta de interés de los diferentes partidos políticos han exacerbado esta situación, dejando a nuestras cloacas romanas en un estado de parálisis".

Calahorra cuenta con "un valioso legado histórico que debe ser preservado y potenciado para el beneficio de todos los calagurritanos". Entre los vestigios "más significativos de nuestro patrimonio destacan las cloacas romanas y a pesar de las continuas promesas de los diferentes gobiernos, hemos visto como como el proyecto de las cloacas romanas ha quedado paralizado por un sinfín de trámites administrativos".

Este laberinto burocrático, tiene como consecuencia "la inacción hacia un elemento patrimonial de incalculable valor, cuya preservación se torna más complicada con cada día, mes y año que los restauradores no actúan sobre el delicado conjunto". "Pareciera a veces que las autoridades solo adquieren consciencia de la importancia de conservar el patrimonio, cuando ocurre algún desastre irreparable como el del Puente Mantible, de Logroño".

PP y PSOE "no son conscientes de que su desidia y desinterés termina, no solo encareciendo el precio que los ciudadanos pagamos por hacer lo que más tarde o más temprano hay que hacer, sino también degradando nuestros bienes culturales heredados, causando una progresiva degradación que luego ya no tiene remedio alguno".

Y es que la puesta en valor de nuestras cloacas "ha atravesado innumerables retrasos y complicaciones administrativas. Desde la paralización inicial del proyecto en 2021 debido a diferencias en el trazado de las obras, hasta la reciente renuncia de la empresa adjudicataria en 2024". Es evidente que "la mala gestión ha perjudicado el avance de las obras, generando gran frustración entre los vecinos de Calahorra".

"Nuestro casco histórico, del cual las cloacas suponen una pieza fundamental, pide a gritos que las administraciones hagan un gran esfuerzo por revitalizarlo, restaurarlo y adecentarlo. Reparar fachadas, descubrir y poner en valor yacimientos arqueológicos, echar okupas, limpiar, pintar, o tirar edificios sin valor histórico que se encuentren en estado ruinoso... no es ya solo un asunto estético y de amor propio, sino también de seguridad, calidad de vida y economía", ha asegurado Arnedo.

A pesar de la parálisis administrativa, este proyecto sigue siendo fundamental para el desarrollo cultural y turístico de Calahorra. Las cloacas romanas no solo son un recurso histórico de primer orden, sino que pueden convertirse en un atractivo turístico de gran impacto económico para la ciudad, además de ayudar a la regeneración urbana de nuestro casco antiguo.

El Grupo Municipal VOX espera "el apoyo unánime de todos los partidos representados en el Ayuntamiento para esta iniciativa, con el fin de superar los obstáculos burocráticos y garantizar la adecuada inversión de recursos en la restauración de este importante yacimiento arqueológico".