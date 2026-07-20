La XVIII edición de la feria N.A.CE. Recibe 30.000 visitantes en Navarrete a lo largo de un intenso fin de semana - FERIA NACE

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Nacional de Alfarería y Cerámica N.A.CE. de Navarrete ha recibido unos 30.000 visitantes a lo largo de los últimos días, en los que se ha celebrado su XVIII edición, la de la mayoría de edad.

Este evento nacional, de referencia en el sector de la alfarería y la cerámica, se ha desarrollado desde el pasado jueves día 16 hasta este domingo, marcado por el agradable ambiente y la diversidad de actividades culturales.

La Feria N.A.CE. ha estado marcada en esta edición de 2026 por la gran acogida por parte del público visitante a sus diferentes propuestas y actividades, así como a la puesta en la calle de 37 stands de artesanos llegados de todas las zonas de España, Francia y Portugal, y diferentes novedades en la programación.

N.A.CE. arrancó el pasado jueves con la inauguración del Centro de Interpretación de la Alfarería, que se ha convertido en núcleo clave de la feria con sus exposiciones y actividades, sumándose a la dinámica de los espacios habituales.

Ha sido también la feria de Madola como artista invitada, nombre propio y autora de la exposición principal y ponente en el Foro Cerámico. Las propias sesiones del Foro Cerámico han registrado el lleno en la sala y las rutas teatralizadas también han completado toda la venta de plazas.

También los conciertos musicales han contado con una sobresaliente presencia de público, y las seis exposiciones propuestas durante la feria han recibido la visita de miles de personas.

La cata de vino en tinaja y los talleres cerámicos también han registrado un gran entrada, destacando el taller cerámico 'Huellas del Camino en Navarrete' con su exhibición ante el público todo el fin de semana.

Con la entrega del tradicional premio Pieza Única y el novedoso Premio Escuela de Alfarería, y la tradicional foto de la familia, la Feria N.A.CE. cerró este domingo su décimo octava con buen sabor de boca y un gran ambiente.

El público visitante ha podido disfrutar de un fin de semana completo alrededor de la cerámica y la diversa oferta cultural añadida.