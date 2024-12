La Zona de Bajas Emisiones de Logroño incluirá espacios de Madre de Dios, Luis de Ulloa, Avenida la Paz y Doce Ligero

El proyecto de ordenanza podría aprobarse en enero y posteriormente de forma definitiva en Pleno para que entre en vigor a inicio de 2026

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Logroño comprenderá el espacio delimitado al norte por la calle Madre de Dios, el este por Luis de Ulloa, al sur por la avenida de la Paz y al oeste por Doce Ligero. La decisión se ha tomado a partir de las aportaciones recogidas en el análisis de la asistencia técnica contratada, que ya se encuentra ultimando el proyecto de implantación de la ZBE y la ordenanza que la regulará.

La previsión es que el documento definitivo pueda analizarse por la Junta de Gobierno en enero, posteriormente de forma definitiva en pleno para que pueda entrar en vigor en enero de 2026.

Tal y como han explicado esta mañana los concejales, Íñigo López-Araquistáin y Ángel Andrés, la zona se implantará de manera paulatina y en función de una evaluación continua de las medidas que se vayan implantando.

ASISTENCIA TÉCNICA

Durante los últimos meses, la UTE integrada por las empresas Tema Ingeniería e iPlan ha desarrollado una asistencia técnica analizando la situación en la ciudad y acometiendo un proceso participativo para el análisis inicial y para la elaboración del proyecto de ZBE y la ordenanza.

"Los datos proporcionados por la asistencia técnica constatan que Logroño cuenta con un buen nivel de calidad del aire, ninguno de los valores registrados en las estaciones de Logroño en general supera los límites establecidos por el Real Decreto 102/2011 de mejora de la calidad del aire".

No obstante "el objetivo de este Ejecutivo es continuar implantando medidas que mejoren los indicadores y que enmarcamos en nuestra estrategia de Ciudad Circular, con más zonas verdes, mejoras en movilidad y una apuesta decidida por el transporte público", ha indicado el concejal de Urbanismo".

PREVISIONES

Las previsiones con las que trabaja la unidad municipal correspondiente es que el Proyecto de Ordenanza pueda ser aprobado por la Junta de Gobierno Local en la segunda mitad de enero y remitido a Pleno para su aprobación inicial.

A partir de ahí, se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones, la contestación de las mismas y la introducción de modificaciones en el texto, si proceden.

Superada esa fase, de carácter más administrativo, se pondrá en marcha el proceso de implantación, que comenzará con la contratación de los trabajos necesarios para ello, con una adjudicación prevista de los mismos en torno a otoño, a lo que seguirá la ejecución de dichos trabajos.

Con esa previsión de acciones, el calendario de implantación con el que se trabaja ahora mismo apunta a enero de 2026 como la referencia para la entrada en vigor definitiva de la ZBE de Logroño.

PENDIENTE DE SU DEFINICIÓN

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, ha detallado las condiciones de acceso a la ZBE que se contempla en la fase inicial, "tendrán acceso a la misma todos los coches con distintivo ambiental: categorías 0 emisiones, ECO, C y B. Es decir, en ese primer momento, solo tendrían restricciones de acceso, circulación y aparcamiento en la ZBE los vehículos sin etiqueta ambiental que no sean de residentes o que no vayan a la zona por una causa justificada".

Dicha primera fase, según los plazos de revisión del proyecto que se estipulan en el Real Decreto 1052/2022 en el que se regulan las ZBE, se extenderá hasta 3 años después de su entrada en vigor, momento en el que se redefinirán las condiciones de acceso. Análisis: Buena calidad inicial del aire y favorable aceptación de la ZBE Por lo que respecta a la percepción de la población respecto a la implantación de una ZBE, se ha testado a través de cuatro tipos de encuesta: las realizadas en transporte público, en aparcamientos, en áreas intermodales y en centros de atracción de público.

Las conclusiones que se extraen de las mismas es que existe una aceptación positiva en general de la ZBE, con más del 50% de la población que estima que mejorará la calidad de vida y más del 65% que cree que mejorará la calidad ambiental de la ciudad. Por otra parte, también se manifiesta algún grado de preocupación por las posibles restricciones de acceso, especialmente en las encuestas en aparcamientos y centros de atracción, en torno al 50% (en los usuarios de transporte público, ese grado desciende al 42%).

Otro dato significativo es que un 30% de los encuestados que usan aparcamientos afirmaron estar dispuestos a adquirir un vehículo sin restricciones. Y un 71% de los encuestados en centros de atracción consideran que la ZBE impactará positivamente en los comercios del exterior de la misma.

SESIONES INFORMATIVAS

Además de las encuestas mencionadas, la participación ciudadana también se ha promovido a partir de una sesión informativa inicial a la que se convocó a diversos colectivos interesados en la definición de esta norma, a partir de la cual se han derivado una serie de entrevistas del equipo redactor de la asistencia con dichos colectivos y, finalmente, la solicitud de aportaciones de cara a la elaboración de los proyectos de ZBE y de ordenanza.