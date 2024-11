Cerca de 140 empresas líderes en innovación confirman su participación en SIMO Educación

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

SIMO Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0 y que celebrará su décima edición del 19 al 21 de noviembre, ha anunciado la participación de cerca de 140 empresas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Estas compañías presentarán en el Pabellón 5 del Recinto Ferial sus últimas soluciones y servicios, convirtiendo al salón en un punto de encuentro indispensable para descubrir las tendencias y novedades tecnológicas al servicio de la mejora de los procesos de aprendizaje y la eficiencia en la gestión de centros educativos. Además, será el escenario ineludible para la dinamización del negocio.

Destaca la presencia de relevantes compañías tecnológicas como ACER, Apple, ASUS, Epson, Google for Education, HP, Promethean, Samsung y SMART; compañías distribuidoras de tecnología, mobiliario y material para los centros educativos como Abacus, Edime, Goldenmac, Rossellimac, SEMIC, Singladura, Nunsys, Synetech y Xenon Computer, entre otras; así como apps y plataformas educativas como Additio App, Alexia, Canva, Edpuzzle, Mathew, Monk, One y Neo, Peñalara Software, Smile and Learn, Tellfy o TokApp; así como empresas y asociaciones de robótica y programación como BeByte, Codelearn, Complubot, Happy Code, HispaRob, Lego Education, Letcraft Educación, Ro-botica, y Robotix, entre otras.

Esta completa oferta comercial se complementa con una agenda repleta de talleres y conferencias, la Jornada de Directores, que cuenta con el patrocinio de Google for Education, o el programa de SIMO Inspira.

Todo ello posiciona a SIMO Educación como la cita clave para todos los actores del sector, promoviendo el intercambio entre fabricantes y distribuidores de herramientas educativas, gestores de centros de todos los ciclos formativos, directores y docentes.