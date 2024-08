El festival Kalorama Madrid termina los preparativos para ofrecer 35 artistas en tres días

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Kalorama Madrid ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida en el recinto ferial de Ifema Madrid los días 29, 30 y 31 de agosto, en los que ofrecerá 35 artistas en tres escenarios diferentes, ha informado hoy la organización en un comunicado.

Junto a nombres internacionales como Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem The Postal Service + Death Cab For Cutie, The Kills, The Prodigy, Colectivo Da Silva, Sam Smith, Peggy Gou o Jungle, el encuentro internacional rinde homenaje a la capital invitando a algunos de los colectivos nocturnos más potentes como Ego-Trip, Zsongo Club, Antídoto Club, La Luz, Carbs y Mareo.

Así, el jueves, en el Escenario Tres los asistentes podrán disfrutar del piano más africano con Zsongo Club junto a Chris Collins & Afri K y de la música electrónica más primigenia de la mano del colectivo Ego-Trip, formado por Lier, Texture & Yoryo.

El viernes llega la propuesta ecléctica de La Luz (asociación de Gazzi y Aleksandir) y de los sonidos más urbanos y underground de la fiesta más cool de la capital: Antídoto Club. Por último, el sábado será el turno de Mareo (Akazie & LaFrancessa & 8kitoo) y de la fiesta queer de Carbs (Ketiov, Fernanda Arrau, Glenda Galore & Performers).

INFORMACIÓN ÚTIL

Las puertas a Kalorama abrirán a las 16.00 todos los días, hasta las 2.15h el jueves y las 3.15h el viernes y sábado. El festival cuenta con numerosas vías de transporte que facilitan el acceso al recinto, como autobuses, Metro y Cercanías, taxi, Bicimad, VTC y un aparcamiento exclusivo destinado a asistentes.

El Metro más cercano es del Feria de Madrid, línea 8, en sus horarios habituales y la estación de Cercanías más cercana es la de Valdebebas, a media hora andando del festival, en sus horarios habituales.

Además, en las inmediaciones de Ifema Madrid operan varias líneas de autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), como la línea 73 (Diego de León-Ifema Madrid), que podrái experimentar desvíos y retenciones por cortes de tráfico, 104 (Plaza de Ciudad Lineal-Mar de Cristal), 112 (Mar de Cristal- Barrio del Aeropuerto), 122 (Avenida de América-Ifema Madrid), Servicio Especial 709 (Feria de Madrid-Hospital Isabel Zendal). Y también la línea de autobuses interurbanos 828 que conecta la Universidad Autonóma con Canillejas.

En horario nocturno, se encuentra cerca del festival la línea N3 (Cibeles-Canillas). Además, las noches del viernes y sábado, de 1:30 a 3:30 de la madrugada habrá un servicio especial de autobuses EMT desde la avenida del Partenón hasta Plaza de Castilla, sin paradas intermedias, con 6 autobuses y una frecuencia de 7 minutos.

Para acceder al festival será necesario cambiar la entrada por una pulsera que se podrá recoger hasta el miércoles a las 20h en el centro de Madrid (Hotel U-music) y desde el jueves en Ifema. Una vez llegado al recinto, quienes tengan que recoger su pulsera accederán por la entrada situada en calle Ribera del Sena. Quienes lleguen con pulsera y personas de movilidad reducida accederán directamente por el acceso situado en Avenida del Partenón. El aparcamiento Violeta situado en esa avenida, con plazas disponibles para asistentes

Dentro del festival, los asistentes tienen a su disposición diversos puestos de comida y tiendas. También contarán con Balore, un espacio al que acudir para informarse sobre el compromiso del festival con las causas medioambientales y sociales. Incluye varios puntos de atención como el Punto Violeta para la prevención y denuncia de situaciones de acoso y violencia sexista, el Punto Arcoíris para Información, sensibilización y visibilización del colectivo LGTB+ y el Punto Verde para la reducción de la huella de carbono, entre otros

La organización del festival agradece especialmente el apoyo de la Comunidad de Madrid "que, junto con los patrocinadores y otras instituciones colaboradoras, hacen posible este evento". Aún hay entradas de día y abonos.