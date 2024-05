Festival KALORAMA reúne en agosto en Madrid a figuras como Jungle, LCD Soundsystem, Peggy Gou, Raye o Sam Smith

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional KALORAMA, tras dos ediciones en Lisboa, llegará a Madrid del 29 al 31 de agosto y contará con artistas como Jungle, Soundsystem, Peggy Gou, Raye, Sam Smith o LCD, entre otros.

Las entradas para los conciertos, que tendrán lugar en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, saldrán a la venta a partir del 7 de mayo con una preventa especial el día anterior y rondarán los 135 euros en la página web del festival y en feverup.com.

Entre los artistas más destacados está Sam Smith o la banda neoyorkina LCD Soundsystem, pero también la galardonada como 'Mejor Artista del Año' de los Brits Awards, Raye, o la DJ y productora surcoreana Peggy Gou.

También están confirmados Colectivo da Silva, Dudu Tassa and Jonny Greenwood, English Teacher, Ezra Collective, Fever Ray, Gossip, Huda, Massive Attack, Nation of Language, Olivia Dean, Overmono, Soulwax, The Kills, The Postal Service + Death Cab For Cutie, The Smile, TRISTÁN!, Yard Act e Yves Tumor.