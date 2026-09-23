FIAA 2026 aborda la descarbonización, digitalización e IA en su segunda jornada

FIAA 2026, Feria Internacional del Autobús y el Autocar. - IFEMA MADRID

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) 2026 ha abordado los principales retos que afronta el transporte colectivo de viajeros por carretera, entre ellos la descarbonización, la digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad y la eficiencia en la gestión de las flotas.

La jornada ha contado con la participación de fabricantes, operadores, proveedores tecnológicos, especialistas en posventa y representantes de las administraciones públicas, en una agenda que ha analizado la evolución del autobús y el autocar y las tecnologías que marcarán el futuro del sector, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Las últimas presentaciones dirigidas a la prensa internacional acreditada han corrido a cargo de UNVI, Ferqui y JMB, con las que FIAA ha completado su programa específico para medios especializados de distintos países.

En el Foro FIAA 2026, una mesa redonda organizada por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial ha analizado el mantenimiento y la disponibilidad de las flotas, con especial atención a la colaboración entre talleres, operadores y fabricantes para reducir inmovilizaciones y mejorar la eficiencia del servicio.

La transición energética ha sido otro de los ejes de la jornada con la celebración del Sustainable Bus Tour 2026, que ha abordado el avance de los autobuses de cero emisiones, las alianzas entre fabricantes, operadores y proveedores tecnológicos y las inversiones necesarias para acelerar la descarbonización del transporte público.

Asimismo, la Mesa de Transporte ha debatido sobre la evolución del transporte de viajeros, la colaboración público-privada y el papel de las administraciones y los operadores en el desarrollo del transporte público y concesional. En ella han participado el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo; el CEO de EMT Madrid, Alfonso Sánchez; el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, y la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Elena Atance.

Durante la jornada también se han entregado los Sustainable Bus Awards, que en esta edición han reconocido al Solaris Urbino 18 Hydrogen New Generation, en la categoría Urban; al BYD B12.b H, en Intercity, y al Irizar i6 Efficient PHEV, en Coach.

FIAA ha rendido además homenaje a la familia Bautista con un premio honorífico por el legado de Antonio Bautista y su contribución al transporte de viajeros por carretera. El reconocimiento ha sido recogido por sus familiares.

Por otro lado, la mesa de fabricantes 'Cómo será la próxima generación de autobuses' ha reunido al CEO de Daimler Buses España y Portugal, Alejandro Alcalde; al Business Director de IVECO Buses, Fabrizio Toscano; al CEO de Solaris Bus Ibérica, Jesús Alonso, y al director de Innovación de Irizar, Mikel Urcelay.

Los representantes de los fabricantes han analizado las tendencias que marcarán la evolución de la industria, con especial atención a la sostenibilidad, la eficiencia, la digitalización y la competitividad.

La jornada organizada por ANETRA ha cerrado el programa con un debate sobre los retos del autocar en la movilidad urbana, incluyendo las restricciones de acceso, las zonas de bajas emisiones, la sostenibilidad y la intermodalidad.

IA Y LIDERAZGO FEMENINO, EJES DE LA ÚLTIMA JORNADA

La tercera y última jornada de FIAA 2026 estará centrada en la aplicación de la inteligencia artificial al transporte público y en el papel del liderazgo femenino en la transformación de la movilidad colectiva.

La programación comenzará con una sesión organizada por EMT Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid sobre innovación e inteligencia artificial aplicada al transporte público. En ella se presentarán los resultados de la Cátedra EMT-UC3M de Inteligencia Artificial para el Transporte y la Movilidad y se celebrará la mesa 'La Inteligencia Artificial en el futuro del transporte en autobús'.

En el debate participarán el catedrático del Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid y director de la Cátedra, José Manuel Molina; el director de Tecnología e Innovación de EMT Madrid, Carlos Acha; la experta en movilidad del Grupo de Trabajo de Movilidad y Logística del Clúster IA de la Comunidad de Madrid, Araceli Sanchis, y el responsable de Digital Innovative Business Solutions - Public Sector y Partner Executive de IBM Consulting, Iñaki Niharra.

A continuación, la mesa 'Liderar el cambio: visión femenina para el futuro del transporte de viajeros' reunirá a directivas de fabricantes y operadores para abordar la sostenibilidad, la digitalización, la rentabilidad de los servicios, la experiencia del viajero y la captación de talento.

Participarán la CEO de Solaris Bus & Coach, Agata Standa; la directora de ESG de EMT Madrid, Julieta de Micheo Carrillo de Albornoz; la CEO de Rubiocar, Ana María Valladolid, y la directora general de Autocares Víctor Bayo, Yolanda Bayo.

El programa incluirá asimismo una mesa con directivos de Grupo Ruiz, Avanza Mobility ADO, ALSA, Vectalia y Arriva España, que analizarán la transición energética, el nuevo mapa concesional, la futura Ley de Movilidad, la digitalización y el impacto de la inteligencia artificial en la operación de los servicios.

La última sesión será la Mesa de Innovación Tecnológica, bajo el título 'El Futuro Conectado del Transporte: Tecnología, Conectividad e Inteligencia Artificial', con la participación de expertos de ZF, GMV, Irizar e-mobility, Power Electronics, ABB E-Mobility y BusUp.

El encuentro abordará la electrificación, la conectividad avanzada, los sistemas ADAS, la inteligencia artificial aplicada al transporte y la ciberseguridad, así como su aplicación a la gestión energética y operativa de las flotas y a la experiencia de los viajeros.