Fruit Attraction LIVEConnect brinda al sector el mayor marketplace y red social especializada hortofrutícola

Operativa durante todo el mes de octubre completará las posibilidades de la feria presencia

Fruit Attraction 2020, que se celebrará presencialmente del 20 al 22 de octubre, pone al servicio de la comunidad hortofrutícola Fruit Attraction LIVEConnect, una nueva plataforma digital que permitirá generar miles de nuevas oportunidades de compra-venta internacionales completando así las oportunidades de negocio que surjan durante los tres días de la feria presencial.

Un nuevo canal de ventas mundial entre toda la oferta y demanda hortofrutícola, que según sus organizadores, será "la mayor Marketplace y red profesional del mundo especializada en el sector hortofrutícola" y un nuevo canal de ventas mundial entre toda la oferta y demanda hortofrutícola.

LIVEConnect estará operativa desde el 1 de octubre y fortalecerá capacidad de convocatoria presencial de Fruit Attraction, asentándose en cuatro patas estratégicas, y a través de Mobile App, y con todas las funcionalidades web, que servirá de puente entre lo presencial y lo no presencial.

De esta forma contará con CONNECT una plataforma de gestión de contactos, networking, matching y activación de operaciones de compra/venta con operadores de todo el mundo, mucho más allá de los exclusivamente presenciales; IMPACT una herramienta que permite generar millones de impactos, notoriedad, comunicación y publicidad a targets muy cualificados de nuestro ámbito de actividad, productos y soluciones comerciales e INNOVATE una plataforma 'Innovation Hub' que difunde por todo el mundo profesional las novedades e innovaciones que forman parte de Fruit Attraction 2020.

Además dispondrá de EMPOWER, Virtual Fruit Forum, el espacio-network que durante 30 días acogerá todos los grandes temas de debate, conocimiento, formación, sesiones privadas.

Fruit Attraction será el primer evento global y presencial especializado para el sector hortofrutícola, tras la recuperación de la normalidad en toda Europa. A las oportunidades de negocio que ofrece la feria durante los tres días presenciales, y en un momento clave para la planificación de campañas como es octubre, se suma esta nueva plataforma que potenciará la generación de nuevos contactos entre oferta y demanda de toda la cadena de valor hortofrutícola para multiplicar la capacidad de contactar e impactar en compradores internacionales.

Para ello ha iniciado ya toda una campaña de comunicación internacional con el mensaje: "The world's largest fresh produce community Marketplace. Helping fresh produce community to stay open for Business", bajo un modelo híbrido (físico-digital), que potencia el valor y utilidad del producto a los diferentes perfiles de expositores, asistentes, audiencias y comunidades profesionales del sector, y velando por seguir cubriendo las necesidades empresariales, apoyados en la tecnología 5G ya instalada en Ifema.

Fruit Attraction cuenta con una base de datos cualificada de 230.000 registros de 160 países, determinante para desarrollar un evento donde la utilidad y la funcionalidad comercial sean la máxima premisa.

NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

La nueva plataforma tecnológica, Fruit Attraction LIVEConnect, tiene además todas las funcionalidades para generar miles de nuevas oportunidades de venta para las empresas desde el catálogo de expositores a perfiles y recomendaciones de profesionales; networking que enlaza automáticamente oferta expositiva y sus soluciones con la demanda; matchmaking entre expositor-expositor o expositor-visitante y un completo programa de actividades, entre otros.

En definitiva, LIVEConnect viene a completar y complementar la generación de nuevos leads en todo el mundo, y permitirá conectar y desarrollar oportunidades comerciales entre toda la comunidad hortofrutícola mundial, y conectar a la comunidad profesional mundial de Fruit Attraction.

Multiplicará la capacidad de generación y cualificación de leads comerciales para convertirles en clientes; maximizará y facilitará los contactos y gestión de citas, eMeetings, b2b,; multiplicará el alcance de los contenidos, conocimientos, novedades, innovaciones, etc. del conjunto de la oferta expositiva; retroalimentará la relevancia de la comunidad Fruit Attraction.

El plazo para participar en esta edición especial de Fruit Attraction 2020 sigue abierto para todas las empresas