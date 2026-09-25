HR Expo abordará cómo la IA y las nuevas reglas del trabajo están transformando los Recursos Humanos

HR EXPO 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria HR Expo 2026 reunirá los próximos 18 y 19 de noviembre en Ifema Madrid a profesionales y empresas del sector para analizar los principales retos que afronta actualmente la gestión de personas, desde el impacto de la Inteligencia Artificial y la atracción y fidelización del talento hasta la productividad, el liderazgo, el bienestar, la flexibilidad y la transparencia salarial.

La cita contará con más de 70 ponencias y mesas redondas y la participación de más de 90 empresas expositoras. La feria contará este año, por primera vez, con un pabellón propio, reflejo del crecimiento de una cita que en su pasada edición reunió, junto a Accountex España, a más de 12.500 profesionales, informa Ifema Madrid.

"Que HR Expo cuente por primera vez con un pabellón propio en Ifema Madrid refleja el interés creciente por los retos relacionados con las personas y el talento. Queremos que los profesionales puedan entender qué está cambiando realmente en RRHH, conocer experiencias de otras organizaciones y llevarse ideas y soluciones que puedan aplicar en sus empresas", señala Cristina Claveria, directora ferial de HR Expo 2026.

MÁS DE 70 SESIONES PARA ENTENDER QUÉ ESTÁ CAMBIANDO EN RRHH

El programa reunirá a directivos y especialistas para abordar no solo las tendencias del sector, sino también qué están haciendo ya las organizaciones para responder a ellas.

La Inteligencia Artificial será uno de los grandes ejes de esta edición de HR Expo 2026. Las sesiones analizarán cómo está transformando la selección, el desarrollo profesional, la productividad y la gestión del talento, con casos reales de empresas que ya están incorporando estas tecnologías a sus procesos.

También tendrán un peso destacado cuestiones como la atracción y fidelización del talento, el futuro del liderazgo, la evolución de la cultura organizativa, el bienestar y la salud mental, las nuevas expectativas sobre flexibilidad y conciliación o el papel estratégico de RRHH dentro del negocio.

Los cambios normativos previstos para los próximos meses tendrán igualmente protagonismo, especialmente ante cuestiones como la transparencia salarial y la evolución del registro de jornada

MÁS DE 90 EMPRESAS Y SOLUCIONES PARA LOS PRINCIPALES RETOS DE RRHH

Junto al programa de contenidos, los asistentes podrán descubrir las soluciones de más de 90 empresas especializadas en Recursos Humanos. La zona expositiva reunirá tecnología y servicios relacionados con software de RRHH, selección y Talent Acquisition, formación y desarrollo, bienestar y salud laboral, nóminas, control horario, comunicación interna, compensación y beneficios, movilidad internacional, evaluación y desarrollo del talento e Inteligencia Artificial.

El objetivo es que los profesionales puedan, en una misma visita, descubrir nuevas soluciones, comparar proveedores, asistir a demostraciones y conocer experiencias de otros responsables de RRHH.

HR Expo 2026 está dirigido tanto a directores de Recursos Humanos y Chief People Officers como a profesionales de Talent Acquisition, Employer Branding, formación y desarrollo, relaciones laborales, compensación, bienestar, cultura y gestión del talento.

Además, la feria reforzará los espacios destinados al networking y al intercambio de experiencias entre profesionales, empresas y proveedores especializados.

Un año más, HR Expo 2026 se celebrará de forma simultánea con Accountex España, que alcanza su quinta edición, así como con la primera edición de Legal Tech Expo.

Las tres ferias ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento, y reunirán en Madrid a los profesionales vinculados a estas principales áreas de la gestión para conocer tecnologías y soluciones aplicadas a sus respectivos ámbitos de actividad.

HR Expo 2026 contará con la colaboración de Asociación de Directores de Relaciones Laborales (ADIRELAB), Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH), Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL), Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS), Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning (ANCYPEL) y Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).

También está presente el Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, GEHOCAN - Asociación de recursos humanos de Canarias, OBBIO - Observatorio de Bienestar Organizacional y WTC, y cuenta con la participación de empresas expositoras como Cegid, Clasing, Endalia, Factorial, Lucca, Personio, Pluxee, Sage, Sesame y Wolters Kluwer.