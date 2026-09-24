La inteligencia artificial y el liderazgo femenino marcan la última jornada de FIAA 2026

La inteligencia artificial y el liderazgo femenino marcan la agenda de la última jornada de FIAA 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) 2026 ha cerrado su 16ª edición en Ifema Madrid tras tres jornadas de actividad profesional, con la inteligencia artificial, el liderazgo femenino y la visión de los operadores como protagonistas de los debates de la última jornada.

El certamen ha reunido a fabricantes, operadores, proveedores tecnológicos, especialistas en posventa y representantes institucionales para abordar los principales desafíos que están transformando el transporte colectivo de viajeros por carretera, entre ellos la descarbonización, la digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad y la eficiencia operativa, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante FIAA 2026, los visitantes han podido conocer nuevos vehículos, tecnologías de gestión de flotas, plataformas de conectividad y soluciones energéticas orientadas a "mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental del transporte". Entre los principales asuntos tratados también han estado la electrificación, la sostenibilidad y la digitalización.

En concreto, la última jornada se ha centrado especialmente en la aplicación de la inteligencia artificial al transporte público y en el liderazgo femenino en el sector.

Expertos de universidades, operadores tecnológicos y empresas de movilidad han debatido sobre las oportunidades que ofrecen estas tecnologías para "optimizar operaciones, mejorar la experiencia del usuario y acelerar la transformación digital del transporte de viajeros".

Asimismo, directivas de fabricantes y operadores han compartido su visión sobre los retos de futuro de la movilidad colectiva y el papel del talento en los procesos de transformación.

La programación ha incluido la mesa 'Liderando la Transformación del Transporte de Viajeros', que ha reunido a grandes operadores urbanos, interurbanos y empresas de transporte discrecional para analizar los principales retos de movilidad del sector.

El encuentro ha abordado la transición energética, el nuevo mapa concesional, la ley de movilidad, la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial al transporte, con la participación de Grupo Ruiz, Avanza Mobility ADO, ALSA, Vectalia y Arriva España.

EL FUTURO DEL TRANSPORTE

Por otro lado, FIAA 2026 también ha acogido el encuentro 'El Futuro Conectado del Transporte: Tecnología, Conectividad e Inteligencia Artificial', centrado en la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte de viajeros.

La sesión ha analizado soluciones en electrificación, conectividad avanzada, sistemas ADAS, inteligencia artificial aplicada al transporte de viajeros y ciberseguridad, con la participación de ZF, GMV, Irizar e-mobility, Power Electronics, ABB E-Mobility y Busup.

La jornada final también ha incluido la sesión de Global Mobility Call 'El autobús que conecta la nueva movilidad: sistema, servicio y confianza', que ha reunido en Ifema Madrid a administraciones públicas, operadores, industria, empresas energéticas, compañías tecnológicas y expertos para abordar el papel del autobús en la movilidad del futuro.

En definitiva, el encuentro ha planteado cómo avanzar hacia un transporte colectivo "más útil, integrado, sostenible, inteligente y confiable", combinando una mesa de expertos con el trabajo de 28 profesionales organizados en cuatro grupos.

Sus conclusiones se han presentado públicamente en formato 'Elevator Pitch', con el objetivo de transformar los principales retos del sector en "propuestas concretas, medibles y con capacidad de continuidad".