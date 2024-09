Intergift reúne las últimas novedades en el sector del regalo en su área GIFT

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón Intergift, que se celebra del 11 al 14 de septiembre de la mano de Ifema Madrid, reunirá las últimas novedades en el sector del regalo en su área GIFT, con artículos especialmente orientados a la campaña de Navidad.

Una oferta concentrada en el pabellón 7 del recinto ferial que permitirá al profesional conocer una completa gama de colecciones que unen lo útil y funcional con la máxima originalidad, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

De esta manera, Intergift se presenta como "un perfecto aliado" para todos los visitantes profesionales que quieran conocer "cientos de ideas y referencias nacionales e internacionales, procedentes de Alemania, Dinamarca, Francia España, Portugal y Países Bajos, ha indicado la institución ferial.

Entre las marcas presentes en esta edición destacan entre otras, +D2, Artesavi, Apex gifts, Cayro, Dbrands, Fisura, Lovely Story - Malasaña - Noa - Aurea, Forjasport, History and Heraldry, Karactermania, Kikkerland, Maileg, Flamingueo, Meteor Iberia, New Import, Ole Mosaic, Out of the Blue, Puckator, Trediser, Top Toys, Showtime Studio, Sort Import y Zippo.

Tambien debutan en Intergift importantes distribuidoras de marcas europeas como JB Comercio Global, Designworks Collective, Esmaltados la nueva moderna, Cognitive Surplus y Solib; y empresas españolas como Redstring, The Wow effect o Petite Mafalda, entre otras.

El mundo infantil también tiene una importante presencia de firmas internacionales como Top Toys, Maileg, Cefa Toys, Nines D*Onil, Aquamarine Games, Edivcards.

ZONA NEO

La representación empresarial reunida este año en torno a NEO cuenta con la presencia de empresas y marcas de primera línea, nacionales e internacionales y una oferta marcadamente innovadora que concentrará en el pabellón 7 las propuestas en artículos de regalo, papelería, gadgets, juguetes, elementos para la cocina y prácticas soluciones en complementos y accesorios para el hogar.

Entre algunas de las marcas que mostrarán sus novedades en este espacio se encuentran reconocidos nombres como Kikkerland, Dbrands, +D2, Vacavaliente, Fashion Projects o Gingko y Philippi entre otros.

La celebración de Intergift coincidirá con las ferias, Bisutex y Madridjoya, entre el 12 y 15 de septiembre, y Momad, entre el 13 y el 15 de septiembre. Además, también se desarrollará durante estos días MBFWMadrid, la pasarela de la moda nacional, en el pabellón 14.1.