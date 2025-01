Madrid se hace sonar en Fitur como "un refugio" y apunta a un 2025 protagonizado por turismo rural y enoturismo

Ayuso destaca que la región vive "el mejor momento turístico de su historia"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid se ha hecho sonar este viernes durante la celebración del Día de la Comunidad madrileña en la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, presentándose al mundo como "un refugio" en el que caben "todos los acentos" y en el que se podrá disfrutar del turismo rural y el enoturismo, además de otros atractivos en 2025.

Así han presentado Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, la campaña turística autonómica para promocionar sus atractivos en Ifema Madrid, que ha contado con un Carlos III bajándose de su caballo en la Puerta del Sol para dar un paseo por las calles de la capital.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de abrir esta cita, quien ha destacado el "potencial turístico" de la región gracias a la oferta cultural, gastronómica y de patrimonio, al tiempo que ha afirmado que el sector va "muy bien" gracias a la estrategia turística puesta en marcha por el Ejecutivo regional. Junto a él, la delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Almudena Maíllo, ha reivindicado "un Madrid sin complejos, un Madrid que quiere compartir su forma de vida".

El estand madrileño se transformó en un auténtico 'tablao' flamenco, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), para ensalzar al arte jondo ante cientos de asistentes con una actuación que presentó el lema de la región en Fitur, 'Madrid, qué bien suena tu nombre'.

UN MADRID EN EL QUE CABEN "TODOS LOS ACENTOS"

La presidenta madrileña ha asegurado que el 2025 será el año del turismo rural y el enoturismo, con zonas destacadas como Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias y Navalcarnero, y centrará su estrategia turística internacional en Brasil, Argentina y Uruguay. Asimismo, ha destacado la importancia del turismo internacional de países como México, que deja más de 700.000 visitantes en la región cada año.

"Todos los acentos caben en Madrid, como todos los bolsillos, sensibilidades, gustos, intereses, aficiones y pasiones, y adaptados a todos porque cada uno tiene su circunstancia", ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha añadido que "en Madrid se lo ponemos fácil para que sea un madrileño más desde el primer día".

En este sentido, Ayuso ha hecho alusión a las cifras turísticas de la región al cierre de 2024, una actividad que supone el 8,6% de la economía madrileña, con más de 25.000 millones de euros, 280.000 empleos y nueve millones de visitantes internacionales.

Las previsiones del Gobierno regional apuntan a que el año 2024 se cerrará con 9 millones de llegadas de turistas internaciones, frente a los 7,8 millones de 2023. En total, se espera alcanzar la cifra de los 16,5 millones de visitantes, incluyendo los nacionales. A esto hay que sumar un crecimiento del 7% del gasto medio, que hoy es de 1.800 euros.

"Significa nuevos puestos de trabajo, modernización de Madrid, nuevas inversiones, jóvenes que vienen aquí a empezar una nueva vida, una nueva carga laboral o educativa, nuevas familias, nuevas ilusiones. Es un éxito que se debe, sobre todo, a la llegada de grandes eventos, a la inversión que ha realizado nuestro impresionante sector hotelero en restaurantes, en bares, en la agenda de ocio, en la de estudios, en la cultural...", ha ensalzado.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha presentado "la mejor alternativa europea de fin de semana", "un puerto de refugio que no falla", "un valor seguro" y, como ya dijera en la edición de hace un año, "se ha quedado desafasado lo de 'De Madrid al cielo' porque es del cielo a Madrid".

Junto a la presidenta de la Comunidad, Almeida ha asegurado que lo que ha sucedido en el turismo madrileño en los últimos años es "asombroso". "Y lo que queda por venir", ha asegurado porque, en palabras del regidor, "lo importante es la fuerza de una ciudad y una Comunidad que es imparable y que quiere ganar el mejor futuro para todos".

Aunque, según el regidor esto "no sirve de nada si no seguimos trabajando conjuntamente, si no potenciamos los mecanismos de promoción", se ha dirigido a Ayuso, ante quien ha remarcado que siempre "la mejor ciudad para vivir será la mejor para venir".

AÑO DEL ENOTURISMO Y LOS DESTINOS PATRIMONIO MUNDIAL

La presidenta Díaz Ayuso también ha destacado en Fitur que 2025 será el Año del Turismo Rural y del Enoturismo, acción que coincide con el 35 aniversario de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid y con los 10 años de la creación de la Asociación Madrid Rutas del Vino.

Asimismo, ha recordado los destinos Patrimonio Mundial de la UNESCO, Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial como estancia obligada para los visitantes nacionales e internacionales.

También ha resaltado "la vida" de los entornos naturales de la región, especialmente en las cuatro comarcas integradas bajo la marca MadRural (Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste y la zona de Las Vegas y la Alcarria de Madrid), así como en las 11 Villas de Madrid y sus espacios protegidos, entre los que se incluye el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El acto del Día de Madrid se ha cerrado con una actuación del Ballet Español, que ha interpretado la pieza flamenca Antojo, el primer fragmento del espectáculo Patrimonio, que llevará a los escenarios el próximo verano.

LA NFL Y EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1

El estand madrileño ha contado con un espacio para la Fórmula 1, presente en el estand de Madrid a través de la réplica de un monoplaza para promocionar el Gran Premio de España 2026. Además, la Comunidad ha destacado otros eventos, como los Premios Platino, los Premios Laureus.

Del mismo modo, en la presentación de este viernes también se ha recordado que el estadio Santiago Bernabéu albergará este año un partido de la competición regular estadounidense de Fútbol Americano (NFL) con el equipo de los Miami Dolphins.

Finalmente, entre las novedades, la Comunidad ha escogido el gran escaparate al mundo que ofrece Fitur para la presentación de Madrid Barista, una guía que destacan 44 locales hosteleros especializados en café de alta calidad.