Mercedes-Benz Fashion Week concluye una edición marcada por pluralidad de lenguajes y reivindicación del oficio

Maison Pyramide anuncia los ganadores del primer Premio MP Showroom en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid junto con el Ayuntamiento de Madrid, concluye una edición marcada por la pluralidad de lenguajes creativos, la reivindicación del oficio, la innovación aplicada al diseño y una mirada cada vez más personal sobre la moda contemporánea.

Durante las seis jornadas de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Maison Pyramide asistió a los desfiles acompañada por una delegación de clientes internacionales del canal wholesale, entre ellos Antonioli, FWRD, La Samaritaine, Le Bon Marché y Selfridges, recopilando sus impresiones y valoraciones inmediatas tras cada desfile, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

A partir de esos intercambios y sesiones de análisis, se seleccionaron los cuatro ganadores de la primera edición del Premio MP Showroom. El Head of RTW & Business Development de Maison Pyramide, Michele Fiananese, ha explica las elecciones realizadas.

Por un lado, Moisés Nieto recibió el Premio al Potencial Comercial por una colección con "una visión clara y coherente" como es "una historia de color consistente, materiales homogéneos, un estilismo preciso y una presentación que permitió a los compradores comprender inmediatamente el producto".

Además, la marca está preparada para la venta mayorista y cuenta con "una sólida presencia comercial y un modelo de producción con capacidad de crecimiento".

Por su parte. Acromatyx obtuvo el Premio a la Identidad Creativa porque habla de "un lenguaje propio, diferente al de cualquier otra firma", es decir, u"na propuesta sin género, directa y con una identidad tan definida que ya se ha transformado en un concepto de tienda en Madrid". "No se trata solo de una colección potente, sino de una marca con un ADN claramente reconocible", ha señalado Ifema.

Redondo Brand fue distinguida con el Premio al Diseño Responsable porque detrás de la firma existe "un auténtico trabajo artesanal" porque todas las piezas están confeccionadas a mano, los tejidos se producen únicamente según las necesidades reales y el proceso genera "cero desperdicio". En definitiva, es un modelo de producción "consciente poco habitual en una marca que crece a este ritmo" y que, además, mantiene "una conexión genuina con la cultura española".

Por último, Antonio del Canto recibió el Premio Talento Emergente, una categoría que se decidió crear sobre la marcha porque su debut sorprendió a "todos los asistentes" con una técnica, materiales recuperados y una visión creativa "ya madura" para ser su primera participación en el calendario principal.