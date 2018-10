La Mercedes Benz Fashion Week Madrid abre este año el calendario de desfiles internacionales

Publicado 08/07/2018 19:20:38 CET

La 68ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, celebra del 6 al 11 de julio su segunda edición del año. La gran pasarela de la moda española, ha adelantado esta ocasión dos meses su celebración con el objetivo de abrir el calendario de desfiles internacionales, y así reforzar la internacionalización del evento.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Charo Izquierdo, ha explicado que la internacionalización es un empeño que ha tenido desde que llegó a la dirección. "Esperamos consolidar esta edición como una edición importante en la que la moda española se ponga en el mapa internacional", ha señalado.

Otra de las novedades ha sido este año que los desfiles de Samsung EGO abrieron el sábado 7 de julio, el programa de diseñadores consagrados que ha dado comienzo este domingo. A la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que ha sido la encargada de abrirlo, le han seguido Theresa Helbig, Ulises Mérida o Miguel Marinero.

Este último ha explicado que su colección primavera verano 2019 está inspirada en África. "Hemos conseguido coger los mejores tejidos y las mejores inspiraciones, hemos arriesgado sin perder nuestro ADN que es la piel", ha manifestado el diseñador.

Entre las novedades de los diseñadores consagrados destacan, entre otras, el estreno de La Condesa en el pabellón 14.1; la vuelta al programa general de la pasarela de Roberto Torretta y Menchén Tomás; el regreso de Pedro del Hierro a Ifema y el desfile de Palomo Spain, tras haber ganado recientemente el premio VOGUE Who's on Next 2018.

Por otro lado, MBFWMadrid presenta un interesante programa off, que entre otras actividades incluye la charla coloquio que impartirá la prestigiosa periodista Jessica Michault el día 12 de julio, dirigida a los diseñadores participantes en la pasarela, sobre la importancia de la digitalización en la moda para reforzar el negocio y la internacionalización de sus marcas, que tendrá lugar en el hotel Only YOU Atocha, uno de los hoteles oficiales de esta convocatoria.

Asimismo, en el marco de esta edición de MBFWMadrid, esta pasarela e Ifema rendirán homenaje al periodista Jesús María Montes-Fernández con motivo de su 25 aniversario en el mundo de la moda, el día 9 de julio, a las 20.15 horas en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid.