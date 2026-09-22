Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cierra con una apuesta por la diversidad creativa y proyección internacional

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid junto con el Ayuntamiento de Madrid, ha concluido una edición marcada por la pluralidad de lenguajes creativos, la reivindicación del oficio, la innovación aplicada al diseño y una mirada cada vez más personal sobre la moda contemporánea.

A lo largo de seis jornadas, la principal plataforma de promoción de la moda española ha reunido a firmas consolidadas, diseñadores emergentes y nombres internacionales en una edición que ha reforzado el posicionamiento de Madrid como uno de los grandes puntos de encuentro de la industria de la moda.

Según informa Ifema Madrid, una de las grandes novedades de esta edición ha sido la expansión de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a algunos de los espacios más singulares de la ciudad.

Gracias al respaldo del Ayuntamiento de Madrid, el calendario ha recorrido escenarios como el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Hotel Palace, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre o la Galería de las Colecciones Reales, acercando la moda a nuevos públicos y reforzando el diálogo entre creatividad, patrimonio y entorno urbano.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

A esta apuesta por acercar la moda a la ciudad se ha sumado una destacada dimensión internacional, visible tanto en la Opening Dinner #MBFWMadrid x NARS como en la Closing Party by El Corte Inglés, dos encuentros que reunieron en Madrid a diseñadores, modelos, personalidades del mundo de la moda y la cultura, medios de comunicación y líderes de opinión procedentes de distintos mercados internacionales en dos eventos clave.

Estas citas han reforzado el papel de la capital como punto de encuentro global de la industria y han contribuido a proyectar internacionalmente el talento y la creatividad que definen esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

El Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección ha recaído en Redondo Brand, cuya propuesta destacó por una intensa investigación sobre la textura, el movimiento y el contraste, construida a través de terciopelos, organzas, gasas, plumas, cristales y bordados manuales.

El Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la Mejor Modelo, otorgado por El Corte Inglés, ha distinguido a Rolf Schrader, mientras que el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - NARS Best Makeup Vision ha reconocido la trayectoria, contribución e influencia de Álvaro Calafat dentro de la industria.

El compromiso de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con las nuevas generaciones volvió a reflejarse en los premios dedicados al talento emergente.

EAFTIMOS recibió el reconocimiento Showroom EGO New Brand, mientras que Karla Aguilar se hizo con el premio Pelonio New Talent. Asimismo, se entregaron los reconocimientos impulsados junto a Maison Pyramide y MP Showroom by Maison Pyramide, que permitirán impulsar la visibilidad internacional de nuevos diseñadores españoles en el showroom internacional de París Fashion Week 2027.

En la categoría Commercial Potential Award el ganador ha sido Moises Nieto; Acromatyx, en Creative Identity; Redondo Brand, en Responsible Design; y Antonio del Canto, en Emerging Talent.

RECONOCIMIENTO A FIGURAS RELEVANTES

La edición ha reconocido también a algunas de las figuras e iniciativas más relevantes del ecosistema de la moda. Durante la Opening Dinner #MBFWMadrid x NARS, se reconoció a Hannibal Laguna con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Nacional y a Agua by Agua Bendita con el galardón Internacional, ambos impulsados por el Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, Palomo recibió el premio NARS Icon, impulsado por NARS, mientras que Latin American Fashion Awards (LAFA) fue distinguido con el reconocimiento The Fashion Game Changers Award por su labor en la promoción e internacionalización del talento creativo latinoamericano.

La edición arrancó con una primera jornada que puso el foco en la investigación y la reflexión sobre los procesos creativos. Pedro del Hierro presentó HANAMI, una colección inspirada en la tradición japonesa de contemplar la floración de los cerezos como metáfora de la belleza efímera y el valor de detenerse.

Simorra, con FOLD IN, situó el tejido y el pliegue en el centro de su propuesta para explorar nuevas formas de volumen y movimiento, mientras que Adolfo Domínguez desarrolló en CHROMA una profunda investigación sobre el color entendida desde la ciencia, la materia y la emoción.

La segunda jornada reunió algunas de las propuestas más destacadas del calendario. Juan Vidal presentó El segundo Edén, una colección construida a partir de nuevas colaboraciones entre moda, diseño y accesorios.

La firma colombiana Agua by Agua Bendita, distinguida además con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Internacional, desplegó una propuesta marcada por la artesanía, los estampados florales y una feminidad contemporánea conectada con sus raíces culturales.

Celia B debutó en la pasarela con Indian Summer, una colección luminosa inspirada en el imaginario de los indianos, mientras que Ágatha Ruiz de la Prada volvió a demostrar la vigencia de su universo creativo a través del color, los volúmenes y una iconografía reconocible e inconfundible.

La tercera y cuarta jornadas estuvieron marcadas por la artesanía, la memoria cultural y la reinterpretación de códigos propios, con propuestas de Hannibal Laguna, Palomo, Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Acromatyx o Álvaro Calafat. La innovación tecnológica también tuvo protagonismo, especialmente en Isabel Sanchís y Redondo Brand, ganadora del premio a la Mejor Colección.

El cierre de la pasarela reunió propuestas muy diversas, desde la feminidad contemporánea de Odette Álvarez y Malne hasta los universos narrativos de Maison Mesa y Yolancris, pasando por Custo Barcelona, Lola Casademunt, Canarias Islas de Moda y el regreso de Alvarno.

En conjunto, la edición ha reivindicado la capacidad de la moda española para combinar tradición y vanguardia, artesanía e innovación, y proyectar el talento nacional hacia una dimensión internacional.