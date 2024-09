MOMAD abre sus puertas este fin de semana para recibir a firmas expositoras y visitantes profesionales

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

MOMAD, la feria de la industria de la moda de España, abrirá este viernes sus puertas para recibir a firmas expositoras y visitantes profesionales que se reunirán en Ifema Madrid para el mayor encuentro de networking del sector

La cita, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en el pabellón 8 de Ifema Madrid, presentará las novedades de cerca de 300 firmas, entre las que se incluye un área dedicada a la sostenibilidad, en la que trece firmas participarán en el espacio de moda sostenible, ha informado el consorcio en un comunicado.

Algunas de las firmas destacadas son DK Company (Ichi, Byoung y Blend), Meise y Skatie, Surkana, Orfeo, Tartaruga, JeiBrand, Star Love, Alvarcas Castell, Acquadicocco, Tartaruga, CPS Copmproser, Secall, Nuribel, Faride, CSDMM-UPM, Alexs Bags, Hi Ninive, Sirenne Egeene, No Secrets, Z.O.E./1961/ K7 Konstantionos/ Pisioner, Matilde Cano, Torras, Jovonna, Lolina, Double Outfitters, Fibbl, AFS International y Via Textil.

Respecto a las actividades, las charlas de MOMAD tendrán lugar en el espacio de la Pasarela, alternándose con los desfiles, que serán el primer día, a las 12 horas, S&B Consultores y a las 14 horas Málaga de Moda. El segundo día hay dos desfiles seguidos Aquadicocco y Ikikiz a las 16 horas y el tercer día, Fundisma.

Además, el viernes, tras la inauguración de la cita a cargo de la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto, se hará entrega de los diplomas de MOMAD Talents a los ganadores del concurso para emprendedores en este sector de manos de la dirección de la feria.

Esta feria se celebrará en coincidencia con Intergift, alta decoración y regalo (del 11 al 14 de septiembre); Madridjoya y Bisutex, ambas del 12 al 15 de septiembre. Además, coincidirá en fechas con MBFWMadrid, que se celebra hasta el 16 de septiembre.