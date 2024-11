La música electrónica llega esta Navidad a Music Hall con DJ Nano, la sesión Antídoto y una fiesta de Nochevieja

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El evento 'Oro Viejo' de DJ Nano, la sesión Antídoto, Domingueros, la fiesta New Year Proyect by Padana o Sacro by Mëstiza completan la agenda electrónica del espacio Music Hall en el pabellón 1 de Ifema Madrid de estas navidades, han informado este viernes los organizadores.

Music Hall acogerá diferentes propuestas de ocio desde el 6 de diciembre y hasta el 9 de enero. Irá desvelando el resto de fechas para marcar en la agenda para todos los seguidores de la música electrónica con muy diferentes puestas en escena con una producción de primer nivel.

Así, el viernes 13 será el cierre de la temporada Sacro by Mëstiza, que fusiona electrónica de vanguardia y lo más profundo del flamenco. Las DJs y productoras Mëstiza han creado un concepto único que mezcla tradición y modernidad, haciendo vibrar a todo aquel que se deja llevar por sus sonidos hipnóticos.

"Sacro no es solo una fiesta, es una experiencia inmersiva que despierta todos los sentidos, llevando la música y la cultura española a un nuevo nivel", señalan sus organizadores. Los asistentes podrán disfrutar de una puesta en escena rodeados de bailaores, luces, arte visual y energía vibrante.

El sábado 14 de diciembre la electrónica aterriza en el Pabellón 1 de Ifema Madrid con una nueva entrega de Domingueros, para cerrar la temporada de 2024. Una cita para los seguidores de la electrónica internacional con un line up con nombres como el alemán Ben Bohmer, Massano, George Fitzgerald o Colyn con una apuesta clara por el sonido más actual. Las actuaciones de Support o Scram B2B VAVA completan el cartel.

ANTÍDOTO Y OTRAS FIESTAS

El jueves 19 de diciembre la atmósfera club llega a Music Hall con Antídoto, un proyecto que se ha convertido en el referente europeo del nuevo clubbing 'made in Spain'.

Llega con ingredientes como una ecléctica y cuidada selección musical, siempre inspirándose en los sonidos más novedosos, y con una imagen adaptada a las últimas tendencias en moda y diseño. Antídoto, que es un espacio inclusivo y seguro para los colectivos LGTBIQ+, dará a conocer en los próximos días su cartel.

Oro Viejo by DJ Nano vuelve a sorprender a sus fieles seguidores con una celebración de '¡La Tardebuena!' el 21 de diciembre. Será una fiesta llena de temazos y sorpresas, manteniendo la esencia que ha convertido este evento en un referente.

Además, la última noche de 2024 se celebrará en el pabellón 1 de Ifema Madrid 'New Year Proyect by Padana', que se distinguirá por una combinación de sonido urbano, un gran montaje y un ambiente diverso. Su line up se dará a conocer en los próximos días.