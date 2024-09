La nueva edición de Salón Gourmets espera más de 2.000 expositores y más de 115.000 visitantes

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Salón Gourmets (SG), que se celebrará del 7 al 10 de abril en Ifema Madrid, espera más de 2.000 expositores y más de 115.000 visitantes profesionales, contando ya con un 40% del espacio total vendido, según sus organizadores.

En su última edición contó con más de 50.000 productos de los miles de expositores que exponen cada año para presentar sus tendencias, con más de 1.300 nuevos productos y con 106.923 visitantes, 15.825 extranjeros, que quisieron estar presentes.

En cada edición de SG destacan sus actividades, más de 1.200 llenan los stands y escenarios de todos los pabellones que forman parte de la feria.

Con clásicos como el 31º Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura, el 17º Campeonato de España de Abridores de Ostras-Écailleurs / Sorlut / Grupo Gourmets que reúne más de 900 muestras, el 15º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España con el apoyo del ICEX.

Estrella Galicia, patrocinador oficial, organizará las nuevas ediciones del XI Campeonato de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia y sus famosos Desafíos XChef by Cervezas 1906, con la final de la zona centro y la final nacional.

También se celebrarán otros concursos que ya se han convertido en marca de la casa como el 8º Concurso Nacional "En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana I. G. P"; 5º Campeonato Nacional Arte de Cisoria El Encinar de Humienta / Grupo Gourmets, 5º Burger Combat Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets / Lantmännen 2023 y el ya conocido 4º Campeonato de España de Pizzas Gourmet by Cerveza 1906 Red Vintage con sus 8 modalidades.

La alta cocina en miniatura volverá a estar presente en 3º GourmeTapa by Fuentes; 3º Master Pinchos Gourmets #productoriojano y el 2 ºEl Mejor Montado Ibérico de la Gastronomía Española by Arturo Sánchez y Berkel.

Por segundo año consecutivo, Enjoy It's From Europe / A Slice of Quality-Choose PDO and PGI Deli meats from Europe acercará la alta charcutería italiana a los visitantes del Salón Gourmets.