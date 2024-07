Primeras confirmaciones de expositores para la nueva edición de SIMO Educación, que se celebra en noviembre

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, SIMO Educación, que celebrará su próxima edición del 19 al 21 de noviembre en el recinto ferial de Ifema Madrid, cuenta ya con las primeras confirmaciones de expositores, según señalan sus organizadores, que destacan el "gran éxito de acogida" del arranque de su comercialización.

Organizada por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, en sus tres primeras semanas SIMO Educación ya cuenta con "una destacada confirmación de participación de empresas líderes" en tecnología educativa y compañías distribuidoras para los centros educativos.

Entre otras compañías, cabe destacar la participación de Additio App, Alexia Suite Educativa, Allknow Education, Asus, Canva, Edifice One y Neo, Edpuzzle, Educa360, Egg Tech, Epson, Fundación Cibervoluntarios, Gamez Studio, Garante Seguros, Genyus School, Goldenmac Edu Grupo K-tuin, Google for Education, HispaRob-Grupo de Robótica Educativa, Instituto Geográfico Nacional – Centro Nacional de Información Geográfica, K-One by Kdimension, Letcraft Educación, Mathew, MBA Kids Monk, Promethean, Prowise, Robotix, Rossellimac, SEK Lab, Semic, Singladura, Smile and Learn, Synetech, TokApp o Xenon, informa la organización.

En el capítulo de entidades públicas, ya hay confirmación, entre otros, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), que una edición más apoyará la certificación de asistencia del profesorado al Salón como actividad de formación permanente.

Bajo el lema ‘Tecnología que inspira la Transformación Educativa’, SIMO Educación prevé que esta destacada participación "seguirá creciendo en los próximos meses", junto a nuevas iniciativas y contenidos del máximo interés para la comunidad educativa, que se desarrollarán en paralelo a la actividad comercial de la feria.

"REFERENTE" DE TENDENCIAS Y NOVEDADES

Todo ello, subrayan, posiciona a SIMO Educación como "el mejor referente en España en tendencias y novedades tecnológicas para la educación, la mejora de los procesos de aprendizaje y la gestión de centros educativos", así como en "escenario imprescindible para la dinamización del negocio del sector".

De forma paralela y complementaria a la zona expositiva, SIMO Educación está organizando un programa de conferencias y debates para abordar junto a expertos el debate sobre aspectos como la tecnología educativa como herramienta que apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de la inteligencia artificial en el aula y "cómo ésta está transformando la educación por su potencial en la personalización, la filosofía y la ética que debe regir el uso de la tecnología y la relación entre la educación emocional, la salud mental y el acoso escolar".

El compromiso con los contenidos se verá enriquecido con la identificación de buenas prácticas en las aulas y el premio a las 14 Experiencias Docentes Innovadoras más destacadas por su innovación pedagógica en los XII Premios a la Innovación Educativa.

Además, se celebrará una nueva edición de la Jornada de Directores y Gestores de Instituciones Educativas y del programa SIMO Inspira, que ofrecerá charlas inspiradoras de 20 minutos para motivar y estimular a los educadores en su labor diaria en el aula.