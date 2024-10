Un proyecto educativo de la UC3M, seleccionado entre las 35 mejores experiencias docentes en SIMO Educación

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La metodología desarrollada por Helena Galán Fajardo, profesora del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada como una de las 35 mejores experiencias docentes en SIMO Educación 2024, que se celebra en Ifema Madrid del 19 al 21 de noviembre.

El proyecto se denomina 'Planeta Junk: Identidad colectiva y diseño de futuros' y ha sido aplicado por primera vez en España en el Grado de Comunicación Audiovisual de la UC3M. Opta a los XII Premios a la Innovación Educativa y a los premios especiales Mejor Experiencia Docente Innovadora y Tecnológica y Mejor Experiencia Innovadora, ha apuntado la Universidad en un comunicado.

Esta experiencia innovadora forma parte de JUNK, un consorcio internacional coordinado por Alex McDowell, diseñador narrativo películas como Minority Report, Fear and Loathing in Las Vegas, Man of Steel, The Watchmen, The Fight Club o Charlie and the Chocolate Factory y profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California.

En este consorcio, personal docente y estudiantes de 13 universidades de todo el mundo trabajan de manera creativa, crítica y colectiva para discutir, reflexionar y proponer soluciones desde su experiencia en distintas áreas.

A partir de las preguntas "¿qué pasaría si? ¿por qué no?" se desafía al alumnado a "destruir el mundo" y crear uno nuevo en 300 años a través de la investigación científica. "El objetivo es fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico. Su carácter interdisciplinar permite la adaptación a diferentes asignaturas y niveles. A su vez, presenta infinitas posibilidades en el ámbito empresarial y social y también en la creación de prototipos", ha explicado Helena Galán.

"El reto fue adaptarla a una asignatura teórica de carácter optativo. La idea era que reflexionaran sobre la construcción mediática de la identidad para ayudar a articular iniciativas colectivas en un contexto global de creciente polarización, con el fin de promover el respeto a la diversidad y resaltar la importancia del diálogo para el consenso social", ha apuntado.

Para ello, se partió de una o varias preguntas específicas y, a través de la creación de un universo completo, se exploró la identidad considerando todas sus dimensiones (gobernanza/política, infraestructura, cultura y sociedad, recursos y economía) y a diversas escalas (desde lo macro a lo micro, desde lo global a lo local).

La profesora ha presentado un proyecto de innovación docente para aplicar la metodología a los objetivos y competencias de la asignatura Narrativa Audiovisual durante el curso académico 2024/2025.

Se pretende superar así las limitaciones temporales que hubo en la asignatura optativa, donde se aplicó de forma piloto, y mantener su naturaleza interdisciplinar, ha indicado la UC3M.

Para ello se contará para ello con la colaboración de los profesores Jorge Pleite, del Departamento de Ingeniería Electrónica UC3M, y Roberto Losada, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. El proyecto irá dirigido hacia la creación de mundos para narrativas inmersivas (como XR o videojuegos, entre otros).

HELENA GALÁN

Helena Galán es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Comunicación por la Universidad de Extremadura, experta en guión y narrativa. Actualmente, es profesora titular del Departamento de Comunicación de la UC3M.

Pertenece al grupo de investigación Innovación y Medios Digitales UC3M, al Instituto Universitario de Estudios de Género UC3M, a la red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (red INAV); al Consorcio Internacional Junk y al Foro Internacional de Inteligencia Artificial y Comunicación.

Ha publicado en monografías y revistas de impacto sobre temáticas diversas como identidades mediáticas, representaciones, género, análisis del discurso, historias de los medios, estudios televisivos, análisis fílmico, narrativas inmersivas y World Building, pensamiento crítico y tecnología.

Además, participa a su vez en varias iniciativas sociales como Manifiesto Off, iniciativa independiente que promueve el desarrollo tecnológico al servicio de la educación y la reflexión sobre el uso (y abuso) de las tecnologías.