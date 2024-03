Redondo, Alegría y Morant inauguran Aula: "El negacionismo de los derechos de las mujeres está calando en los jóvenes"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministras de Educación, Ciencia e Igualdad, Pilar Alegría, Diana Morant y Ana Redondo han acudido este miércoles a la inauguración de Aula 2024 en Ifema Madrid. "El negacionismo está calando en una población joven que no ha vivido otra situación que no sea la democracia y por lo tanto no pone en valor lo que tanto ha costado a la sociedad española en su conjunto conquistar, que es la igualdad en libertad. Por lo tanto creemos que es imprescindible que hagamos campañas y demos visibilidad", ha asegurado la ministra Redondo.

En ese sentido, ha señalado el discurso de partidos como Vox, que considera que mandan "un mensaje de que los derechos de las mujeres se pueden pisotear" y ha recalcado que por eso "es tan necesario el 8M".

"Hay una ola global que está expandiéndose por todo el mundo y que en España llega de la mano de Vox, que se ha normalizado en muchas instituciones, comunidades autónomas y municipios donde está gobernando con la derecha, donde está mandando un mensaje a una sociedad que no está completamente formada, de que los derechos de las mujeres se pueden pisotear. No hay derechos irreversibles, tenemos que estar alerta permanentemente y siempre en situación de defensa, por eso es tan importante el 8M y la reivindicación en la calle", ha apuntado Redondo.

Respecto a los datos que publicaba el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indican que un 44,1% de los hombres cree que "se ha llegado tan lejos" en la promoción de la igualdad de las mujeres la ministra Redondo ha señalado que entre la población más joven, que "no ha vivido el franquismo", hay una tendencia a "romper el status quo".

"La gente más joven no ha vivido el franquismo, ni la represión. Cree que la democracia se ha conquistado y que no hay más que continuar viviendo en democracia. Y, generalmente, una persona joven lo que pretende es romper con el status quo. Y el status quo es la democracia, la libertad e igualdad. Muchas veces, por reacción, lo que quieres es romper con el status quo. No se dan cuenta de que esa vuelta es realmente perjudicial en lo individual y en lo colectivo"; ha dicho Redondo.

Además, ha recordado que "ese retroceso a la caverna", no es positivo para los hombres, ya que mantiene el "estereotipo de macho ibérico".

"Es volver a la caverna, volver a situaciones en las que la mujer está en casa con la pata quebrada. Y para los hombres tampoco es positivo el estereotipo de macho ibérico, es muy perjudicial para ellos. Las nuevas masculinidades tampoco admiten una uniformización en ese tipo", ha concluido la ministra de igualdad.