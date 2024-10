Salón Look 2024 potencia el área de Peluquería con un gran programa de shows y contenidos formativos

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid organiza del 18 al 20 de octubre una nueva edición de Salón Look, la feria más importante de la Península Ibérica, dedicada a la imagen y belleza integral, que ofrecerá numerosas novedades de producto junto a un amplio programa de actividades profesionales, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La peluquería, una de las claras protagonistas en Salón Look 2024 volverá a brillar con su Pasarela Hair Look con shows de primer nivel como Effervescene, y con las participaciones como la del colectivo de gran potencia creativa Experimento No Name, Flapping Wings, defensor del papel de la mujer empresaria en el sector de la belleza profesional; y José Urrutia, incansable y experto formador siempre en búsqueda de nuevos desafíos.

Junto a ellos, tendrá lugar Kemon Fahion Show, protagonizado por la presentación de Angelo Seminara como Kemon Global Art Director, y la presencia de Siëro Creative Team en su posición de Cutting Directors de la marca en España. Seminara, en colaboración con el equipo de Kemon Crew, realizará un impactante Show. Como colofón del programa se celebrará la Pasarela y Premios Fígaro de la Peluquería Española.

Asimismo, en el área de Barbería, complementando la gran oferta expositiva y formativa dentro de los stands de las empresas presentes en la feria, se celebrará también la formación Home of the L3vel3 Brand Masterclass, con la participación de figuras internacionales como Jay, Arod o Bengie.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Las actividades paralelas a la actividad comercial en Salón Look comenzarán el día 18 con la celebración de la VI edición del Business Meeting.

Este encuentro empresarial para los profesionales de la industria de la cosmética y la peluquería se desarrollará a través de diferentes conferencias, mpartidas por profesionales de primer nivel, dirigidas a empresarios, distribuidores y mayoristas del sector de la belleza.

Business Meeting cuenta con la colaboración de STANPA, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, y ANEPE, Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética y el patrocinio de Kemon y Panasonic for Professionals.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Asimismo, colectivos, asociaciones y centros formativos eligen Salón Look para celebrar sus encuentros profesionales más importantes del año, como Universidad Provalliance con "Origen y futuro: definiendo el estilo", la celebración del décimo aniversario de la Universidad de la Imagen, The Hair MBA Fest 2024, o el Encuentro Intercoiffure España, que lleva por título "Un encuentro de arte, estilo y conocimiento".

Además, el viernes por la mañana tendrá lugar una interesante iniciativa organizada por la Fundación Fundesmo denominada Impulsa tu futuro profesional.

Una interesante y potente oferta que convertirá nuevamente a Madrid en el epicentro de la peluquería y la barbería, que se suma a las demostraciones y presentaciones que las marcas expositoras llevan a cabo en sus propios stands o en los escenarios de libre acceso Hair Look Focus y Barber Ring.

La próxima convocatoria de Salón Look, cita líder del sector de la imagen y belleza integral en España y Portugal, organizado por Ifema Madrid, se celebrará del 18 al 20 de octubre de 2024, y estará distribuido por los pabellones 12, 14 y 14.1. Toda la información está disponible en la web oficial de Salón Look.