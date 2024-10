Salón Look reunirá a más de 250 empresas con más de 500 marcas del sector de la belleza en la Península Ibérica

Salón Look 2024

Salón Look 2024 - IFEMA MADRID

La belleza y el cuidado personal en España representan un negocio de más de 10.400 millones, según el sector

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizado por Ifema Madrid, celebrará su 26 edición desde mañana, viernes 18 de octubre, al próximo domingo 20 de octubre, en los pabellones 12 y 14 del recinto ferial, donde se congregará a más de 250 empresas con más de 500 marcas del sector de la belleza en la Península Ibérica.

La convocatoria reunirá a profesionales relevantes en cada uno de los segmentos claves del sector: cosmética natural, estética profesional y aparatología, micropigmentación, peluquería y mobiliario, barbería, uñas y maquillaje.

Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Stanpa, el sector de la belleza y el cuidado en España mostró en 2023 un crecimiento récord del 12,1%, situándose entre los grandes sectores contribuyentes a la expansión económica como el turismo (13,1%) o la restauración (11%). Estas cifras reflejan una tendencia creciente, por tercer año consecutivo, con un enfoque particular en el cuidado de la piel (+14,3%), que ahora representa un tercio del consumo total y donde destaca el incremento de los protectores solares de cerca del 20%.

Este crecimiento refleja una sociedad donde el bienestar y el cuidado personal son valores al alza, con una "cultura arraigada y muy equilibrada en el perfil de los consumidores y las familias españolas". España consolida su liderazgo internacional gracias los 7.700 millones de euros de sus exportaciones y revalida su puesto como el segundo mayor exportador de perfumes, categoría que representa el 43% del total, señala la patronal.

Como cada año, Salón Look impulsará la internacionalización del evento, renovando su colaboración con ICEX y STANPA para la organización de un programa de Compradores Internacionales, que en esta edición llegan desde los mercados de interés como Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, Rumanía y Serbia.

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Una de las grandes fortalezas de Salón Look es su amplia programación de seminarios y actividades, de extraordinaria acogida, orientadas a la formación y especialización de los profesionales del sector. Entre otras, se celebrarán las citas como Business Meeting, Shows en Pasarela, Effervescene, con la participación del colectivo de gran potencia creativa Experimento No Name, Flapping Wings (defensor del papel de la mujer empresaria en el sector de la belleza profesional), y José Urrutia.

Junto a ellos, se celebrará el espectacular Kemon Fahion Show, y como colofón del programa, el lunes 21 de octubre tendrá lugar la Pasarela y Premios Fígaro de la Peluquería Española.

En el ámbito de la Estética Profesional, se desarrollará el XVI Congreso de Estética y Masajes de autor. Además, vuelve una nueva edición de Nailympion Spain. También con encuentros de alto interés de la mano de FANAE, Intercoiffure, TheHAIRMBA, la Universidad Provalliance, la Universidad de la Imagen y de Fundación Fundesmo. Asimismo, en el área de Barbería, se celebrará la formación Home of the L3vel3 Brand Masterclass.