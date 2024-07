The Prodigy se une al festival Kalorama Madrid como cabeza de cartel y se suma a un escenario de música de baile

La icónica formación británica desplegará todos sus hits en el festival se celebrará del 29 al 31 de agosto



MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Kalorama Madrid, que se celebrará en el recinto ferial de Ifema los días 29, 30 y 31 de agosto, ha anunciado este martes el fichaje de The Prodigy, que se sumará a un escenario centrado en la música de baile.

La dupla electrónica formada por Liam Howlett y Maxim Reality es la responsable de elevar a los altares el breakbeat-hardcore a principios de los 90. Dieron el salto de las raves ilegales a los mayores escenarios a lo largo de los 90 convirtiéndose en una de las puntas de lanza del Big Beat británico con una actitud punk que nunca han abandonado.

'Music For The Jilted Generation', 'The Fat of the Land' y 'Invaders Must Die' son sus grandes discos y pocos grupos electrónicos pueden presumir de conseguir instalar tantos temas en la cultura popular. ‘Out of Space’, ‘Voodoo People’, Smack My Bitch Up’, ‘Breathe’ o ‘The Omen’ han trascendido más allá del género y continúan marcando a varias generaciones.

Los de Essex actuarán el viernes 30 de agosto y se unen a grandes nombres del panorama musical como Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Peggy Gou, The Smile, Jungle o The Postal Service & Death Cab for Cutie entre otros muchos, que participarán en un festival que abraza la diversidad de estilos y códigos sonoros.

Tres jornadas de un evento al aire libre con un aforo limitado para hacer menos dura la depresión post-vacacional de los que finalicen sus días de asueto a finales del mes vacacional por antonomasia.

NUEVO ESCENARIO

Otra de las novedades de Kalorama Madrid es que suma un nuevo escenario en el que se dará cabida a la música de baile con más inquietudes con propuestas bajo la curaduría de colectivos y plataformas nacionales.

El jueves 29 los beats emanados en este espacio correrán a cargo de Ego-trip, con sus componentes Lier, Texture y Yoryo ofreciendo su visión fresca de la electrónica sin complejos que respeta las raíces del house y el techno; y de Zsongo Club con Chris Collins y Afri K apostando por sonoridades del amapiano, el afrobeat y el afro-trap con la esencia de la música de continente negro más actual.

El viernes 30 este lugar será territorio de Antídoto Club, la sesión equilibrio entre la cultura urbana y clubbing más irreverente contando con sus primeros espadas Yosef, Diego Armando y Maxvll; y de La Luz, el concepto creado por Gazzi con su electrónica imaginativa al que se le unirá el turco-británico Aleksandir y su sensibilidad melódica en esta fecha tan especial.

El sábado 31 llegarán dos propuestas diferentes y complementarias. Por un lado Carbs, la sesión con disco, el boogie y house más irresistible y hedonista a manos del polaco Ketiov y la chilena Fernanda Arrau bajo el host de Glenda Galore y sus performers.

Por otro, la plataforma Mareo está poniendo en valor las inquietudes sonoras de la nueva ola de artistas españoles y para la ocasión contarán con la experimentación de la gallega Akazie, la festiva y sorprendente LaFrancessa desde Barcelona y los breaks irreverentes del granadino 8kitoo.