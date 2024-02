Unas 200 personas se concentran frente a la Asamblea para exigir una "educación pública de calidad"

Los convocantes aseguran que las movilizaciones llegarán "hasta donde haga falta" para que se escuchen sus reivindicaciones



MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas de la comunidad educativa y simpatizantes se han movilizado este martes frente a la Asamblea de Madrid para exigir al grito de 'Educación pública de calidad' la reducción de la jornada lectiva y de ratios, así como la equiparación salarial del resto de comunidades, entre otras demandas.

La de este martes es la primera de las tres jornadas de huelga en la enseñanza pública madrileña no universitaria convocadas por la Asamblea Menos Lectivas, con el apoyo de los sindicatos CGT Enseñanza Madrid, STEM y CNT Educación Pública de la Comunidad de Madrid.

Entre las principales reivindicaciones de los convocantes están la reducción de la jornada lectiva, el incremento de las retribuciones en todos los cuerpos hasta, la "reducción real de las ratios de alumnado por aula", la adopción de "medidas efectivas" para la reducción de las tareas burocráticas que afectan al profesorado y la implementación de políticas "que reduzcan la segregación escolar" y la construcción y dotación "efectivas" de nuevos centros públicos, así como el mantenimiento y adecuación de los centros antiguos, "abandonados y sin presupuestos para reformas".

Los portavoces de la Asamblea Menos Lectivas, Ana Vicenti y Javier Freijanes, han explicado a los medios de comunicación desplegados en la manifestación que la principal demanda es "volver a la situación anterior a los recortes de 2011".

"Hay que cambiar las leyes. La Ley de Educación, la LOMLOE, que es la que está vigente, no obliga a las comunidades autónomas a bajar las ratios ni a bajar las horas lectivas, sino que lo recomienda. Hay comunidades autónomas que han aceptado esas recomendaciones y las han seguido, pero otras no. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la ley", han segurado.

La plataforma ha criticado además la falta de información "absoluta" por parte del Gobierno regional y el "silencio" de la Consejería de Educación ante sus demandas.

"Hemos escrito una carta al consejero de Educación, Enrique Viciana, exponiéndole todas estas quejas y todavía estamos esperando respuesta. No sabemos nada, no se quieren reunir con nosotros. Hay una mesa sindical, pero los sindicatos mayoritarios no nos están apoyando, entonces no tenemos información absoluta de la Consejería de Educación", han señalado.

MÁS MADRID Y EL PSOE SECUNDAN LAS REIVINDICACIONES

En esta movilización han estado presentes algunos componentes de Más Madrid en la Asamblea, que han mostrado su apoyo al colectivo. "Ojalá el Gobierno de la señora Ayuso escuche estas reivindicaciones y pongan medidas como, por ejemplo, dejar de ser los últimos en inversión, que hace que tengamos una peor educación", ha afirmado su portavoz adjunta, María Pastor.

Pastor, ha reafirmado el apoyo de su formación a este colectivo y sus movilizaciones, y ha apuntado a cambios en la educación que responden a los momentos "tan difíciles" de la pandemia. "Eso ha despertado algo en la comunidad educativa, que dicen no me voy a conformar con los mínimos, no me voy a conformar con los parches, yo quiero una educación de calidad", ha explicado.

Finalmente, ha lanzado un mensaje al Gobierno regional para "garantizar una educación que cuide de los niños y niñas". "Les pido al señor Viciana y a la señora Ayuso que por favor dejen de tenernos a la cola en inversión, que la inversión en educación es invertir en el futuro de los jóvenes y que dejen de maltratar a los docentes que son quienes están levantando esta educación a pulso", ha añadido la portavoz.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, también ha estado presente en esta convocatoria frente a la Asamblea, y ha mostrado su apoyo y solidaridad con el profesorado de la Comunidad.

Lobato, ha señalado que sería "positivo" conseguir "consensos vinculantes" para ponerse de acuerdo en "qué calidad es necesaria en los servicios públicos en general, y en la educación en particular".

"Yo creo que tenemos de volver a lo que ya había, si no se trata más que de volver a la situación donde ya han vuelto, por cierto, todas las comunidades autónomas, incluida Galicia. O sea, 18 horas lectivas, que no significa más que permitir a los profesores y profesoras que dediquen más tiempo a la atención personalizada del alumno y a la atención a las familias. Esto es lo que revierte una mayor calidad en la educación pública en Madrid, que es lo que defendemos", ha afirmado.

LA COMUNIDAD DESTACA LA "NORMALIDAD" EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA

A falta de conocer el balance de la primera jornada de huelga por parte de los organizadores, la Comunidad de Madrid ya ha cifrado su seguimiento en un 7%, al tiempo que ha destacado la "normalidad" en el transcurso de la jornada.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el seguimiento apenas ha alcanzado ese 7% entre los docentes de la enseñanza pública no universitaria que están llamados a estos paros.

En cualquier caso, la Consejería recuerda que se han dictado los preceptivos servicios mínimos para "garantizar la atención a todos alumnos".

LOS ORGANIZADORES PLANTEAN MÁS MOVILIZACIONES

La organización ya ha aclarado que las movilizaciones llegarán "hasta donde haga falta" para que se escuchen sus reivindicaciones "y que los sindicatos se den cuenta de que no pueden seguir haciendo el juego a una consejería que no negocia nada".

"Queremos destacar que esto es una movilización que ha venido absolutamente desde abajo, que ha ido creciendo muchísimo, que tenemos muchísimas asambleas en los centros y que hoy hemos conseguido llevar a cabo más de 70 piquetes en centros de primaria y secundaria", han asegurado.

"La comunidad educativa está mostrando una ilusión y nos están dando las gracias porque no se ven movilizaciones así desde 2011, desde la marea verde. llevamos 13 años sufriendo estos recortes y los sindicatos de la mesa no están trabajando para mejorar la situación laboral de los docentes de la Comunidad de Madrid. Por eso los profesores y las profesoras hemos dicho de basta ya, basta ya de tanto mamoneo y vamos a ponernos serios y vamos a parar esta situación y vamos a demandar unas exigencias reales", han añadido los portavoces de Menos Lectivas.