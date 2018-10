Abre una sala de estimulación multisensorial en el Centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía

Publicado 21/09/2018 14:17:11 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Ángel Garrido, ha inaugurado ese viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, una sala de estimulación multisensorial que está situada en el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía en Madrid, una institución de referencia nacional y donde la Comunidad cuenta con cerca de 200 plazas destinadas a la atención integral de personas afectadas por la enfermedad.

Tras su visita por el centro y ver un vídeo de algunos de los residentes, Garrido ha afirmado que "sigue siendo necesario continuar visibilizando y generando conciencia social sobre uno de los retos más importantes a los que la sociedad actual tiene que hacer frente".

La sala multisensorial --también llamada Snoezelen-- aporta una nueva terapia donde se trabaja utilizando estímulos tan básicos como un cambio de color, una imagen o una luz en movimiento para lograr que el enfermo mejore su confianza con el entorno que le rodea, potenciando su autocontrol y capacidad cognitiva.

El titular del Ejecutivo autonómico ha mostrado su reconocimiento a las familias de las personas afectadas por Alzheimer: "Quiero deciros que no estáis solos, que contáis con todo el apoyo y la colaboración de la Comunidad de Madrid, porque vuestro bienestar y el de vuestros seres queridos nos preocupa a todos".

En total, nuestra región dispone 4.000 plazas de atención específica a enfermos de Alzheimer, sumando las plazas de residencias y centros de día, junto con las disponibles a través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

El Gobierno regional también ha impulsado el programa 'No me olvides si me olvido', que incluye el reparto de pulseras con código QR, destinadas a personas mayores afectadas por demencia o Alzheimer y que permiten su identificación en caso de pérdida o emergencia.

MÁS DEL 10 POR CIENTO DE LOS MAYORES TIENE ALZHEIMER

En la Comunidad de Madrid viven alrededor de 1,2 millones de personas mayores de 65 años, y en torno al 13 por ciento de este sector de población padece Alzheimer. Del total de mayores diagnosticados, la mitad son mayores de 85 años. Se trata de una de las principales causas que lleva a situaciones de dependencia, por lo que "es una cuestión sociosanitaria del máximo interés, una realidad que aumenta cada día y demanda recursos especializados", ha indicado Garrido.

Durante la inauguración, el presidente ha recordado que era concejal presidenta del distrito de Puente de Vallecas cuando se comenzó la construcción del este centro médico, "un centro que muestra muchas cosas, sobre todo el compromiso de la Comunidad con las personas con Alzheimer".

Ángel Garrido ha destacado la "calidad asistencial" de este espacio y los avances en el tratamiento en el bienestar de los pacientes y en la cura de la enfermedad como centro de formación de todos los profesionales y de investigación neurológica.

"Como decía Óscar Wilde, la memoria es el diario que llevamos con nosotros a todas partes, un diario que las familias han de seguir escribiendo a los pacientes y a ellos; una dolencia que puede que haga olvidar y mantiene siempre vivos los sentimientos", ha concluido.

Durante su visita, al presidente le han interpelado varios pacientes y trabajadores, quien han criticado los elevados ratios de personas por trabajador en el centro, gestionado por la contrata Clece. "Estamos en el siglo XXI pero los ratios son del siglo XIX", le ha dicho Basilio, uno de los residentes.